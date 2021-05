Corsa all'aperto, 4 consigli per principianti

La corsa è uno degli sport più semplici da iniziare, ma bisogna farlo nel modo giusto. Ecco 4 consigli per correre all’aperto per principianti

Per evitare il classico tira e molla del principiante, è bene quindi raccogliere qualche consiglio per poter iniziare preparati, mentalmente e fisicamente. Il beneficio di una buona preparazione iniziale ricade non solamente sulle prestazioni dell’allentamento, ma anche sulla costanza, ingrediente fondamentale

Correre all’aperto è uno dei modi più semplici per riprendere a fare sport e rimettersi in forma. Spesso però si rischia di cominciare senza essere preparati, correndo il rischio di qualche fastidioso infortunio o semplicemente di smettere l’allenamento dopo pochi giorni.

Partiamo dai fondamentali: correre è per tutti, anche per chi non ha mai corso e non ha fiato allenato. Ciò che è importante è pianificare: capire come iniziare nel modo giusto, comprendere il proprio livello di partenza e iniziare ad allenarsi giorno dopo giorno è la chiave del successo.

Corsa all’aperto: i consigli per chi inizia ad allenarsi

Seguire una pianificazione adeguata aiuterà a raggiungere il benessere più velocemente ed in modo realistico, senza incorrere in infortuni o affaticamento eccessivo.

Ecco 4 consigli per iniziare a pianificare i propri allenamenti all’aperto e continuare con costanza.

Non correre da solo, crea un gruppo

Iniziare a correre può essere faticoso all’inizio, per questo correre con una persona amica può aiutare a farlo con il giusto spirito e a non farsi scoraggiare. Si può cercare anche un gruppo amatoriale di corridori: in questo i social possono essere di grande aiuto. Correre in gruppo permette anche di osservare persone più allenate e di ricevere consigli per migliorare da chi ha più esperienza. La positività e gli incoraggiamenti sono contagiosi e ricchi di benefici.

Prepara il giusto kit del corridore principiante

La corsa all’aperto è certamente uno sport economico: per iniziare servono solo un paio di pantaloncini, una maglietta e un paio di scarpe. Tuttavia, proprio sulle scarpe è bene investire un piccolo budget per acquistare quelle più adatte al nostro stile di corsa e alla nostra corporatura. Online o nei negozi sportivi, i modelli sono innumerevoli ed è utile farsi consigliare da qualcuno più esperto per poter definire le caratteristiche più adatte a noi. Una volta scelte le scarpe, non serve altro. Il kit del corridore principiante è pronto.

Non pensare solo a correre: riscaldati

La corsa all’aperto non può prescindere dagli esercizi per riscaldare i muscoli prima dell’allenamento e per defaticarli dopo. È bene quindi concentrarsi su esercizi piccoli ma importanti, che possono aiutare a performare meglio e prevenire infortuni. È importante non iniziare mai l’allenamento con scatti o movimenti esplosivi e l’intensità deve aumentare in modo graduale. Il riscaldamento ottimale dura dai 15 ai 30 minuti prima dell’allenamento e abitua i muscoli ad allungarsi.

Fai attenzione alla tua alimentazione

Non solo allenamento, ma anche buona alimentazione, primo carburante del nostro corpo. In particolare prima dell’allenamento, è bene preferire cibi semplici ma ricchi di energia, come pane tostato, cereali e porridge. Le proteine sono invece utili da integrare nel pasto successivo all’allenamento, che può essere composto da uova, yogurt, noci, mandorle o carne magra. Se poi si preferisce incrementare l’utilizzo delle riserve di grasso in modo efficiente, un’ottima soluzione è correre prima della colazione, dopo il digiuno notturno.