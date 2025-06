“Nome in codice” fa 10 anni: arriva versione dedicata a Harry Potter

Tradotto in più di 40 lingue, ha venduto oltre 16 milioni di copie e si è aggiudicato numerosi premi, tra cui il Golden Geek come miglior Party Board Game e Family Party Board Game nel 2015, e, l’anno successivo, lo Spiel des Jahres

Il gioco da tavolo sta vivendo un momento di grande riscoperta, una forma di intrattenimento capace di parlare a tutti. Il merito di questo cambiamento è anche di alcuni titoli che hanno saputo avvicinare a questo mondo persino i più scettici. "Nome in Codice" è uno di questi: uno dei boardgame di maggior successo degli ultimi anni, è ormai un fenomeno planetario che testimonia quanto non si tratti di una moda passeggera, bensì di un fenomeno destinato a diventare parte integrante della vita quotidiana. Pubblicato in Repubblica Ceca nel 2015, nello stesso anno è sbarcato in Italia grazie a "Cranio Creations", giovane casa editrice che con grande lungimiranza ha saputo cogliere immediatamente il suo enorme potenziale. Nei prossimi giorni, a giugno, l’amatissimo gioco festeggia un anniversario molto importante: 10 anni dalla prima pubblicazione.

La sua vita è stata indubbiamente intensa e ricca di avvenimenti importanti: è stato tradotto in più di 40 lingue, ha venduto oltre 16 milioni di copie e si è aggiudicato numerosi premi, tra cui il Golden Geek come miglior Party Board Game e Family Party Board Game nel 2015, e, l’anno successivo, lo Spiel des Jahres (letteralmente, gioco dell’anno) – uno dei più importanti riconoscimenti in questo campo. Insomma, se non si può già considerare un classico, è destinato a diventarlo.

Il gameplay immediato e stimolante di Nome in Codice, che unisce brillantemente logica e intuito, unito a un’ambientazione di indiscutibile fascino, lo rendono ancora capace di entusiasmare praticamente chiunque. Nonostante il successo raggiunto, Cranio Creations ha in serbo delle novità. Infatti, è in arrivo la versione italiana dell’applicazione per smartphone, che permetterà di giocare in ogni momento e in ogni luogo. Ma non è tutto: per la fine del 2025 è previsto l’arrivo di un nuovo "Nome in Codice" ambientato nel mondo di Harry Potter.



Per celebrare i primi 10 anni di Nome in Codice, tutte le domeniche sera di giugno appuntamento al Draft? Il Ludo Pub targato Cranio Creations che si trasformerà in un covo di spie, dove ci si potrà sfidare in quattro mini tornei dedicati alle quattro differenti versioni, con un fantastico premio in palio. Si parte domenica 8 giugno con il gioco classico, per proseguire il 15 giugno con l’edizione “Vietato ai minori”, e il 22 giugno con “Nome in Codice - Visual”. I festeggiamenti si concluderanno il 29 giugno con una serata dedicata a “Nome in Codice - Duetto”. Appuntamento in Viale Misurata 9, a Milano.