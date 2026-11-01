 Buongiorno 1 novembre e buon Ognissanti, frasi e immagini di auguri da inviare. FOTO | Sky TG24
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Buongiorno e buona festa di Ognissanti, immagini e frasi di auguri da inviare

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Il primo novembre si celebra la festa dedicata a tutti i Santi, compresi quelli non canonizzati. Una ricorrenza cristiana, ma il suo significato va oltre la dimensione religiosa. Le frasi per celebrarla 

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