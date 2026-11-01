Buongiorno e buona festa di Ognissanti, immagini e frasi di auguri da inviare
Il primo novembre si celebra la festa dedicata a tutti i Santi, compresi quelli non canonizzati. Una ricorrenza cristiana, ma il suo significato va oltre la dimensione religiosa. Le frasi per celebrarla
- Il 1° novembre torna la festa di Ognissanti, una delle ricorrenze più sentite della tradizione italiana. Una giornata che unisce spiritualità e memoria, ma che rappresenta anche un'occasione per celebrare il significato di questa festa e rivolgere un pensiero affettuoso a chi porta il nome di un santo. Alcune frasi per fare gli auguri ai propri cari.
- "La santità non consiste nel fare cose straordinarie, ma nel fare straordinariamente bene le cose ordinarie"
(Luigi Monza)
- "Per fare di un uomo un santo è necessaria la grazia, chi ne dubita non sa cos’è un santo e cos’è un uomo".
(Blaise Pascal)
- "Il miglior modo di onorare i santi è di imitarli"
(Erasmo da Rotterdam)
- "I Santi ci ricordano che gli uomini possono essere grandi anche nelle piccole cose".
(Stephen Littleword)
- "Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile"
(San Francesco d'Assisi)
- "La vera santità consiste nel fare la volontà di Dio con il sorriso".
(Madre Teresa di Calcutta)
- "È meglio illuminare gli altri che brillare solo per sé stessi"
(San Tommaso d'Aquino).
- "Al mondo c’è una sola tristezza: quella di non essere santi. E quindi una sola felicità: quella di essere santi".
(Léon Bloy)
- Tra il libro del Vangelo e i santi c’è tutta la differenza che corre tra la musica scritta e la musica cantata.
(San Francesco di Sales)