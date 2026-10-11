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Bambini in viaggio, 3 passeggiate nel foliage sul Monte Rosa. FOTO

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Faggi rosso fuoco, larici dorati e vallate che cambiano colore con la quota. Tre passeggiate d’autunno per ammirare il paesaggio del Monte Rosa prima che arrivi la neve. Tre percorsi ideali anche per chi cerca l'autunno con i propri bimbi

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