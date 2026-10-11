Bambini in viaggio, 3 passeggiate nel foliage sul Monte Rosa. FOTO

Faggi rosso fuoco, larici dorati e vallate che cambiano colore con la quota. Tre passeggiate d’autunno per ammirare il paesaggio del Monte Rosa prima che arrivi la neve. Tre percorsi ideali anche per chi cerca l'autunno con i propri bimbi
- In autunno il Monte Rosa mostra forse meglio che in qualsiasi altra stagione la sua vera natura. In tutti i sensi. Il bosco cambia specie, densità e colore con la quota, lascia spazio ai pascoli, si interrompe intorno ai villaggi e, infine, arretra davanti alla roccia e agli ambienti glaciali.
- In Val d’Ayas la vegetazione accompagna quasi ordinatamente la salita verso il massiccio. A Gressoney dominano i lariceti, interrotti da radure e nuclei Walser. Ad Alagna il passaggio dal bosco all’alta montagna è più rapido e verticale.
- Un buon punto da cui leggere la trasformazione è Mandrou, a 1.830 metri sopra Champoluc, il villaggio situato alla quota più alta sulla destra orografica del torrente Évançon. Da qui parte il Lago di Lochien, piccolo specchio d’acqua a 2.277 metri collocato proprio in uno di quei punti in cui il bosco comincia a diradarsi e lascia spazio all’alta montagna.
- L’itinerario, che misura circa 5,6 chilometri, richiede all’incirca due ore e mezza di cammino. In autunno offre quasi una sezione verticale della Val d’Ayas: salendo, gli alberi si diradano e i colori del bosco lasciano progressivamente spazio ai pascoli e alla roccia, con il Monte Rosa sullo sfondo.
- A Gressoney l’autunno ha soprattutto un colore: quello del larice. È una delle poche conifere europee a perdere gli aghi e, prima di farlo, trasforma interi versanti in grandi macchie dorate. Il percorso verso Alpenzù Piccolo e Alpenzù Grande, circa due ore di cammino, porta tra boschi, pascoli e antichi nuclei Walser: i larici dorati accompagnano la passeggiata e incorniciano le case in legno. Il sentiero segue il segnavia 6 e un tratto dell’Alta Via n. 1, attraversando boschi e pascoli fino agli antichi nuclei Walser.
- Se Gressoney diventa oro, Alagna in autunno può diventare rosso fuoco. Il giro delle frazioni alte parte dal centro del paese e sale verso Montella, Goreto e Rusa attraversando uno dei boschi di faggio più scenografici della zona. Il percorso richiede circa due ore, supera appena 200 metri di dislivello ed è indicato anche per le famiglie.