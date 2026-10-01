World Vegetarian Day: libri ricette vegetali

In occasione del World Vegetarian Day, ecco i ricettari più recenti per una cucina plant-based facile e gustosa: cinque libri per esplorare e sperimentare con la cucina vegetale tra ricette quotidiane, alta cucina, pasticceria e proposte per tutta la famiglia

La cucina vegetale sta entrando in molte case italiane. Che sia per ragioni etiche, politiche o di salute, le ricette più diffuse nella nostra penisola si stanno trasformando: vale per la pasticceria, l’alta cucina, ma anche i piatti della quotidianità. In occasione del World vegetarian day del 1° ottobre ecco cinque ricettari recenti che esplorano gli approcci più recenti alla cucina plant-based.

Vegetale non banale, Cristiana Bucella

Partire dalle verdure senza trasformarle in un semplice contorno è l'idea alla base di Vegetale non banale di Cristiana Bucella (conosciuta sui social come Cucina Verza), pubblicato da De Agostini nel 2025. Il libro propone ricette pensate per la cucina di tutti i giorni, con preparazioni semplici e ingredienti facilmente reperibili. Accanto alle ricette ci sono indicazioni sulla dispensa, sugli utensili e sull'organizzazione dei pasti. L'obiettivo è mostrare come legumi, cereali, verdure e altri ingredienti vegetali possano diventare il centro del piatto.

Origine non animale. Per una cucina vegetale, Claire Vallée

Un approccio più gastronomico è quello di Claire Vallée, chef francese che ha aperto ONA, il primo ristorante vegano in Francia a ottenere una stella Michelin. In Origine non animale. Per una cucina vegetale, pubblicato in Italia da Guido Tommasi nel 2025, la cucina vegetale viene affrontata attraverso stagionalità, biodiversità e ricerca sugli ingredienti. Le ricette non puntano tanto a riprodurre piatti tradizionali eliminando gli alimenti di origine animale, quanto a costruire una cucina che parta direttamente dal mondo vegetale. “Claire si sbizzarrisce, rivisitando piatti classici in chiave vegetale o creandone di originali e inaspettati - si legge sul sito dell’editore - come i ravioli con ripieno all’arancia e castagna nera su letto di salsa ponzu, il couscous vegetale di cavolfiore con verdure invernali o gli gnocchi al tartufo con crema di aghi di pino”.