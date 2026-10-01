World Vegetarian Day: libri ricette vegetali

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World Vegetarian Day, i 5 libri di ricette vegetali da provare in cucina

Lifestyle
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In occasione del World Vegetarian Day, ecco i ricettari più recenti per una cucina plant-based facile e gustosa: cinque libri per esplorare e sperimentare con la cucina vegetale tra ricette quotidiane, alta cucina, pasticceria e proposte per tutta la famiglia

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La cucina vegetale sta entrando in molte case italiane. Che sia per ragioni etiche, politiche o di salute, le ricette più diffuse nella nostra penisola si stanno trasformando: vale per la pasticceria, l’alta cucina, ma anche i piatti della quotidianità. In occasione del World vegetarian day del 1° ottobre ecco cinque ricettari recenti che esplorano gli approcci più recenti alla cucina plant-based.

 

Vegetale non banale, Cristiana Bucella

Partire dalle verdure senza trasformarle in un semplice contorno è l'idea alla base di Vegetale non banale di Cristiana Bucella (conosciuta sui social come Cucina Verza), pubblicato da De Agostini nel 2025. Il libro propone ricette pensate per la cucina di tutti i giorni, con preparazioni semplici e ingredienti facilmente reperibili. Accanto alle ricette ci sono indicazioni sulla dispensa, sugli utensili e sull'organizzazione dei pasti. L'obiettivo è mostrare come legumi, cereali, verdure e altri ingredienti vegetali possano diventare il centro del piatto.

Origine non animale. Per una cucina vegetale, Claire Vallée

Un approccio più gastronomico è quello di Claire Vallée, chef francese che ha aperto ONA, il primo ristorante vegano in Francia a ottenere una stella Michelin. In Origine non animale. Per una cucina vegetale, pubblicato in Italia da Guido Tommasi nel 2025, la cucina vegetale viene affrontata attraverso stagionalità, biodiversità e ricerca sugli ingredienti. Le ricette non puntano tanto a riprodurre piatti tradizionali eliminando gli alimenti di origine animale, quanto a costruire una cucina che parta direttamente dal mondo vegetale. “Claire si sbizzarrisce, rivisitando piatti classici in chiave vegetale o creandone di originali e inaspettati - si legge sul sito dell’editore - come i ravioli con ripieno all’arancia e castagna nera su letto di salsa ponzu, il couscous vegetale di cavolfiore con verdure invernali o gli gnocchi al tartufo con crema di aghi di pino”.

 

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Veg in famiglia, Ilaria Busato

Veg in famiglia di Ilaria Busato, pubblicato da Mondadori Electa nel 2025, raccoglie ricette e indicazioni pensate per accompagnare le diverse fasi della crescita, dallo svezzamento all'età adulta. Il volume comprende anche menu settimanali e suggerimenti per il meal prep, con il contributo della nutrizionista Francesca Ghelfi, che dà consigli per una dieta equilibrata. Un ricettario rivolto quindi non soltanto a chi segue già un'alimentazione vegetale, ma anche a chi vuole organizzare i pasti della famiglia in modo diverso.

La mia pasticceria vegetale, Fabiola Di Sotto

La cucina vegetale non riguarda soltanto primi, secondi e piatti unici. In La mia pasticceria vegetale, pubblicato da Vallardi nel 2025, Fabiola Di Sotto (anche conosciuta come Fabiola VegMamy) raccoglie oltre cento ricette per reinterpretare in chiave vegana alcuni grandi classici della pasticceria. Dal panettone ai cannoli, passando per sfogliatelle e altri dolci della tradizione, il libro prova a dimostrare che anche le preparazioni più legate a burro, latte e uova possono essere ripensate utilizzando esclusivamente ingredienti vegetali. “La mia pasticceria vegetale è il punto d'incontro tra la sperimentazione e la semplicità della cucina di casa - ha raccontato - dove chiunque può preparare i dolci della tradizione - come panettone, cannoli o sfogliatelle - in versione vegetale, accessibile e alla portata di tutti. Perché il cibo non è mai solo cibo: è memoria, emozione, un pezzo di vita che torna a vivere. Riscoprire quei sapori in chiave vegetale significa regalarsi la stessa magia, con uno sguardo nuovo e inclusivo”.

Cucina per l'anima, Marisa Scotto

Cucina per l'anima. 108 ricette veg per nutrire corpo, mente e spirito di Marisa Scotto, pubblicato da Terra Nuova nel 2025 raccoglie ricette che si inseriscono in un percorso che mette insieme alimentazione vegetale, Bhakti Yoga e principi dell'Ayurveda. Il risultato è un ricettario che affianca alla preparazione dei piatti una riflessione più ampia sul rapporto tra alimentazione, corpo e dimensione spirituale. Cinque libri diversi, dunque, per raccontare una cucina che negli ultimi anni si è allontanata dall'idea di essere semplicemente una versione alternativa della cucina tradizionale. Dalle ricette veloci per tutti i giorni alle preparazioni gastronomiche, dai pasti per le famiglie ai dolci, il filo comune è la possibilità di mettere gli ingredienti vegetali al centro del piatto, senza considerarli necessariamente un sostituto di qualcos'altro.

 

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