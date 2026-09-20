Giornata Mondiale della Paella: ricetta e varianti

Nata come piatto povero della tradizione contadina valenciana, la paella è diventata una delle specialità spagnole più conosciute al mondo. Storia, varianti e segreti della ricetta nel World Paella Day

Il 20 settembre è la Giornata mondiale della paella, dedicata a uno dei piatti più celebri della cucina spagnola. Tipico della tradizione popolare valenciana, la paella nasce come piatto povero, proprio della vita condadina, e viene arricchito di diverse e variegate versioni nel corso della storia.

Il nome dice già qualcosa delle sue origini: “paella” deriva infatti dalla padella nella quale viene preparata, la cosiddetta “paellera”. Si tratta di un recipiente largo e basso, generalmente dotato di due manici laterali, pensato per distribuire il calore su tutta la superficie e cuocere il riso in modo uniforme. Proprio la forma del recipiente richiama anche il modo in cui si mangia. Siccome si tratta di un piatto pensato all’insegna della convivialità e della socialità, la caratteristica più importante della paella è che viene posta direttamente al centro della tavola e può essere consumata direttamente dalla padella. In Spagna, infatti, viene spesso associata al pasto della domenica, quello in cui la famiglia si riunisce attorno alla tavola insieme ai propri cari e agli amici.

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Versioni e ricette

Ne esistono diverse versioni. La versione valenciana tradizionale si sarebbe sviluppata tra il XV e il XVI secolo nelle campagne intorno a Valencia. A prepararla erano soprattutto contadini e lavoratori agricoli, che utilizzavano gli ingredienti disponibili sul territorio per ottenere un pasto sostanzioso e semplice. Pollo, coniglio, verdure e riso erano tra gli elementi della ricetta, che proprio per la sua origine popolare poteva cambiare in base alla stagione e a ciò che si aveva a disposizione.

Con il tempo la paella si è moltiplicata in diverse varianti. Una delle più conosciute fuori dalla Spagna è quella ai frutti di mare, la paella de marisco, ma esistono anche versioni miste e preparazioni legate alle tradizioni di altre regioni. Non tutte, però, possono essere considerate una vera paella valenciana: la ricetta tradizionale ha ingredienti e modalità di preparazione ben precise.

Anche la scelta del riso è fondamentale, perché la tradizione valenciana utilizza varietà a chicco corto, capaci di assorbire il liquido e i sapori senza perdere la propria consistenza. Tra quelle più adatte ci sono l'arroz de Valencia, prodotto anche nell'area del Parco naturale dell'Albufera, e il riso Bomba, ma in alternativa può essere utilizzato anche l'Arborio.