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Vuelta di Spagna 2026, trionfo finale per Mas: l'ultima tappa va a Johannesen

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Sul circuito cittadino di Granada si è concluso l'ultimo grande giro della stagione, che visto il successo del corridore maiorchino della Movistar davanti allo sloveno Roglic e all'austriaco Gall. Nell'ultimo sprint la spunta il norvegese della Uno-X, che supera l'italiano Romele, in lacrime dopo il traguardo

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Enric Mas è il vincitore della Vuelta di Spagna 2026. Il corridore maiorchino della Movistar è il primo spagnolo ad aggiudicarsi un grande giro dal 2015, quando Alberto Contador fece suo il Giro d'Italia. Seconda e terza posizione del podio per lo sloveno Primoz Roglic (Red Bull-Bora-Hansgrohe) e per l'austriaco Felix Gall (Decathlon). L'ultima tappa, un circuito cittadino di 112 chilometri a Granada, è andata al norvegese Tobias Johannessen della Uno-X, che ha beffato in un arrivo a due l'azzurro dell'Astana Alessandro Romele, che ha chiuso in lacrime dopo una prestazione tatticamente impeccabile: terzo posto per Ramses Debruyne (Alpecin-Premier Tech). Decisiva l'ultima ascesa dell'Alhambra per la quinta vittoria in carriera di Johannessen. Per la prossima edizione la Vuelta di Spagna tornerà a casa: la partenza sarà infatti da Santiago de Compostela, in Galizia. Nelle ultime tre edizioni la corsa era scattata all'estero: nel 2024 da Lisbona, nel 2025 da Torino e quest'anno dal Principato di Monaco. 

L'ordine d'arrivo della 21esima tappa

1. Johannessen Tobias Halland (Uno-X Mobility)

2. Romele Alessandro (XDS Astana Team) s.t.

3. Debruyne Ramses (Alpecin – Premier Tech) s.t.

4. Brennan Matthew (Team Visma | Lease a Bike) s.t.

5. Tronchon Bastien (Groupama – FDJ United) s.t.

6. Fisher-Black Finn (Bahrain – Victorious) s.t.

7. Bilbao Pello (Red Bull – BORA – hansgrohe) s.t.

8. Laurance Axel (Netcompany INEOS) s.t.

9. Martí Pau (NSN Cycling Team) s.t.

10. Brenner Marco (Tudor Pro Cycling Team) s.t.

 

Mas
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