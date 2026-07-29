Lasagna Day: 3 consigli per preparare la vera bolognese

Un viaggio nella storia e nei segreti del piatto simbolo della cucina italiana: dalle origini romane alla ricetta bolognese, fino alle varianti contemporanee. Ecco i consigli degli chef per una lasagna "perfetta" ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

La quintessenza dell’italianità a tavola è la lasagna. Ecco perché oggi, 29 luglio, è il World Lasagna Day: un modo per celebrare uno dei piatti simbolo della cucina italiana in tutto il mondo. Ma fra tradizione e varianti all’avanguardia, come accade per tutte le icone della Storia, anche la lasagna si è trasformata nel tempo: è rimasta un modello - di golosità e convivialità, abbondanza e sapore - che in molti hanno sapientemente superato, soprattutto quella bolognese. Come si cucina, quindi, una buona lasagna?

Le origini Le origini della lasagna risalgono al mondo romano. Il laganum, una sfoglia di acqua e farina simile a una pasta primitiva, è l’antesignana dell’attuale lasagna. Come spiega Reporter Gourmet, nel Medioevo il piatto si arricchisce con formaggio e spezie, mentre nel Rinascimento arrivano le uova nell’impasto. La versione moderna prende forma tra Ottocento e Novecento, quando il pomodoro entra definitivamente nella cucina italiana e l’Emilia-Romagna codifica la ricetta diventata ormai simbolo nazionale. Sembra un piatto facile, fatto di pochi ingredienti, ma le diverse preparazioni e la sua composizione lo rendono invece piuttosto complesso. Tradizione e innovazione Se dici lasagna, dici nonna. Questa è la regola aurea che continua a valere dal nord al sud Italia. "Se la lasagna si è conquistata il mondo, si continui a fare la lasagna con i parametri giusti: pasta fine, besciamella, ragù", ha commentato all'ANSA Massimo Spigaroli, presidente onorario dell'associazione CheftoChef emiliaromagnacuochi, in occasione di un precedente Lasagna Day. “Ben venga l'innovazione fermo restando che la lasagna della nonna deve rimanere. Si rischia di compromettere l'immagine e il successo del piatto”. Ma se nel 2025 sono stati ordinati tanti chili quanto una teglia di lasagna intera ogni ora - secondo i dati raccolti da Just Eat - per un totale di oltre 2 mila chili di lasagne in tutta Italia, gli ordini variano molto. Dalla lasagna alla bolognese, che resta una delle più amate, si passa a quella vegetariana, alla pizza-lasagna, alla lasagna fritta. Insomma: c’è chi ha lasciato libera la fantasia e ha creato varianti diverse, che si discostano (e non poco) dalla triade iconica della lasagna della nonna - pasta, besciamella, ragù. Approfondimento Eccellenze gastronomiche, chef Carlo Cracco nuovo ambassador di Bra Festival