Torna l’evento sinfonico a impatto zero firmato dall'Orchestra Filarmonica Pugliese. Più di 80 elementi suoneranno dalle 4:40 del mattino senza luci né amplificazione artificiale, unendo note e natura per celebrare il mare come ponte tra culture. L'esperienza, inserita tra i Progetti Speciali del Ministero della Cultura e certificata Ecoevent da Legambiente, si concluderà come da tradizione con i tipici "sospiri" e caffè. A condurre l'esecuzione sarà il Maestro Giovanni Minafra ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

La suggestiva cornice del Teatro Mediterraneo di Bisceglie tornerà a ospitare il concerto "Sol dell’Alba", in programma sabato 8 agosto 2026 alle ore 4:40 del mattino. L'evento è giunto quest’anno alla sua ottava edizione. L'imponente ensemble di oltre 80 musicisti dell’Orchestra Filarmonica Pugliese, diretta dal Maestro Giovanni Minafra e presieduta da Laura Bienna, darà vita a un'esecuzione immersiva e a impatto zero. L'assenza totale di amplificazione e illuminazione artificiale permetterà ai suoni orchestrali di fondersi in perfetta armonia con il paesaggio marino. Il programma musicale spazierà dalle immortali colonne sonore di Ennio Morricone (La Leggenda del pianista sull’oceano) e Hans Zimmer (I pirati dei Caraibi) fino alle imponenti pagine classiche dell'Ouverture de L’olandese volante di Richard Wagner, accompagnando il pubblico in un crescendo emotivo fino al levarsi del sole.

Il mare come ponte tra i popoli e modello di eccellenza L'edizione 2026 mette al centro il tema del mare inteso non come confine, ma come grembo accogliente e via di dialogo tra civiltà diverse, proseguendo il percorso ideale avviato con il tema della Pace nel 2025. Forte del riconoscimento come Progetto Speciale del Ministero della Cultura e della riconferma del marchio "Ecoevent" da parte di Legambiente, la manifestazione ha conquistato nel tempo rilevanza nazionale, attirando anche l'attenzione delle istituzioni con una giornata di studio dedicata al Senato. La reputazione dell'evento rispecchia il prestigio internazionale della Filarmonica Pugliese, già protagonista nei principali templi della musica come la Philharmonie di Berlino, il Mozarteum di Salisburgo e prossimamente attesa alla Victoria Hall di Ginevra al fianco di Plácido Domingo.