Bresaola, la classifica delle migliori marche al supermercato

Introduzione

La bresaola è tra i salumi più apprezzati per leggerezza, apporto proteico e versatilità. Nella grande distribuzione, però, la qualità può cambiare sensibilmente da un marchio all'altro: incidono tipo di carne, morbidezza, intensità aromatica, quantità di sale e capacità di restituire un gusto pulito e riconoscibile. Gambero Rosso ha condotto una valutazione comparativa sulle referenze più diffuse al supermercato. Le bresaole sono state assaggiate nelle stesse condizioni, analizzando colore, profilo olfattivo, consistenza, equilibrio della sapidità, pulizia aromatica e persistenza. Nella top five rientrano i prodotti che si sono distinti in modo netto.