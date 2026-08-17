Pokemon, la collezionista Jolina Gisèle vende carte da 1 milione

La giovane collezionista svizzera, proprietaria di oltre 60mila carte, è pronta a mettere in vendita la sua collezione. Degli oltre 60mila pezzi, 12mila sono stati valutati dall'agenzia di autenticazione Psa e la maggior parte ha ricevuto il massimo punteggio possibile per autenticità e buone condizioni

Una collezione di carte Pokemon da un milione di dollari. È questo il valore del “patrimonio” di Jolina Gisèle, una giovane collezionista svizzera proprietaria di oltre 60mila carte, che oggi è pronta a metterle in vendita. Si tratta di una delle collezioni private di Pokémon più esclusive e complete al mondo, con un valore stimato di oltre 100 milioni di euro. Degli oltre 60mila pezzi che compongono la collezione di Jolina Gisèle, 12mila sono stati valutati dall'agenzia di autenticazione Psa e la maggior parte ha ricevuto il massimo punteggio possibile per autenticità e buone condizioni.

La collezione di Joline Gisèle

Secondo Joline Gisèle, la collezione di carte Pokemon è nata come “un modo per riallacciare i rapporti con il padre”, si legge in un approfondimento del Pais. La collezionista avrebbe infatti raccolt, in oltre un decennio, migliaia di carte insieme al padre. L'obiettivo, per la collezionista svizzera, è “vendere tutte le sue carte a qualcuno che ne comprenda il significato per entrambi, magari anche a un museo”. "Per me non si tratta solo del valore delle carte in sé, o del boom dei Pokémon che c'è in questo momento. Ciò che conta davvero è che io e mio padre abbiamo fatto tutto questo insieme; è un nostro traguardo. Penso che sia incredibilmente speciale possedere qualcosa che è 'la cosa più bella del mondo'", ha ribadito.