La ricerca SWG per Lego: "I veri eroi dei bambini sono i genitori"

La nuova campagna invita i più piccoli a immaginare le proprie avventure da eroe. E nel sondaggio realizzato per l'occasione, emerge che 6 bambini su 10 scelgono il papà e la mamma quando si tratta di indicare chi sia il loro supereroe nella vita reale

Nell'ambito della campagna "Costruisci la tua storia da eroe", Lego Italia ha cmmissionato un'indagine all'istituto di ricerca SWG dal titolo "I Supereroi a casa tua", per capire davvero cosa significhi la parola eroe per i bambini, e per mettere la loro voce al centro della campagna. Il sondaggio è stato condotto con metodologia CAWI tra il 3 e il 31 agosto 2026 su un campione di 735 famiglie italiane, con il coinvolgimento diretto di genitori e figli tra i 6 e i 12 anni. Le domande sono state compilate proprio dai più piccoli per dare voce al loro punto di vista.

Il primo dato che emerge è la conferma di una passione molto viva: il 76% dei bambini dichiara di apprezzare molto o abbastanza i supereroi. Alla domanda su cosa renda un supereroe tale, i bimbi rispondono in modo molto concreto: prima di tutto i poteri straordinari, ma subito dopo il coraggio di combattere i cattivi per difendere chi è più debole. Infine, se potessero scegliere un potere per sé, punterebbero sulla capacità di volare, diventare invisibili o essere super forti.

Gli eroi nella vita reale

Ma il dato più interessante emerge quando la ricerca sposta lo sguardo dalla fantasia alla vita reale. Alla domanda su chi sia, nella loro vita di tutti i giorni, la persona capace di superare le difficoltà e sempre pronta ad aiutare gli altri, i bambini non indicano un personaggio di finzione, ma preferiscono papà e mamma, scelti da 6 bambini su 10, ben più di nonni (15%) fratelli o sorelle maggiori (14%) o idoli dello sport (5%). E le ragioni sottolineano il legame che li unisce ai genitori: li descrivono come qualcuno che li protegge e li fa sentire al sicuro, che è vicino quando ne hanno bisogno, che si prende cura di loro e della famiglia. In altre parole, il genitore diventa il “supereroe di tutti i giorni” non per un potere straordinario, ma per la presenza costante nella quotidianità del bambino.

È proprio in questa presenza quotidiana che la ricerca individua il punto di contatto più naturale con il mondo LEGO®. Quando si parla di tempo libero, infatti, mattoncini e minifigure di supereroi sono tra i giochi più apprezzati per un maschio su 3. Nella maggior parte dei casi non è un passatempo solitario: il compagno più citato è proprio il papà, con cui inventare trame ricche di colpi di scena, adrenalina, fantasia e divertimento.

È costruendo insieme che genitori e figli danno forma alle loro storie e ai loro mondi immaginari. Non a caso, 7 bambini su 10 dichiarano di apprezzare l'esperienza di gioco con i set LEGO® dei supereroi: un momento che, più che sui poteri straordinari, si costruisce sulla relazione tra chi gioca.

La campagna “Costruisci la tua storia da eroe”

“Costruisci la tua storia da eroe” è la nuova campagna del Gruppo LEGO che invita i bambini a immaginare e costruire le proprie avventure da eroe. Il claim punta su un messaggio preciso in un’epoca in cui gli schermi fanno sempre più parte dell’esperienza quotidiana: con i mattoncini LEGO® ogni bambino non si limita a guardare missioni impossibili, ma può costruirle e reinventarle a modo suo, senza copioni da seguire.

La campagna celebra alcuni tra i franchise più amati dai bambini dai 6 ai 9 anni. In prima linea ci sono LEGO® Marvel Spider-Man e LEGO® Star Wars™, tra le linee più amate anche grazie all'uscita dei nuovi film delle rispettive saghe. Non può mancare LEGO® Ninjago, che proprio nel 2026 festeggia il suo 15° anniversario. Infine, LEGO® City, la linea dedicata agli eroi di tutti i giorni: pompieri, agenti di polizia, soccorritori e guardie costiere, protagonisti di missioni di salvataggio e avventure e capaci di trasmettere ai più piccoli l’importanza del coraggio e del lavoro di squadra.

Sio e Fraffrog protagonisti in edicola e online

Testimonial della campagna sono due tra le voci più amate e riconoscibili della creatività italiana per bambini: Simone Albrigi, in arte Sio (Scottecs), fumettista e doppiatore con 2,5 milioni di iscritti su YouTube, e Francesca Presentini, in arte Fraffrog, illustratrice e YouTuber da 1,7 milioni di follower e premiata da Moige per la qualità educativa dei suoi contenuti. I due sono co-fondatori della casa editrice Gigaciao.

Sio darà vita a una tavola originale con protagonisti gli eroi LEGO® su Scottecs Gigazine, acquistabile in edicola dal 6 ottobre 2026. Non solo: i due coinvolgeranno famiglie e bambini su YouTube, Instagram e TikTok con sfide creative a suon di animazioni e canzoni.

Appuntamento con le storie al Museo Nazionale del Cinema di Torino

La campagna passa anche nel mondo fisico con un'attivazione speciale al Museo Nazionale del Cinema di Torino, ospitato nella storica Mole Antonelliana, il luogo che per generazioni ha fatto scoprire personaggi indimenticabili e mondi oltre l'immaginazione

Per tre fine settimana, fino al 27 settembre, bambini e famiglie potranno partecipare gratuitamente a un laboratorio creativo che unisce il linguaggio del cinema al mondo LEGO: un'esperienza immersiva in green screen, che permetterà anche ai più piccoli di diventare loro stessi protagonisti di una scena eroica. Per informazioni e prenotazioni, www.museocinema.it.