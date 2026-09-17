A Modena la mostra "Il regno della quantità e i segni dei tempi"

In occasione di Festivalfilosofia Caos, Metronom presenta una collettiva che comprende opere di Nanni Balestrini, Maria Magdalena Campos Pons, Gianluigi Colin, Kings e Pino Pascali ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

La mostra richiama, dal titolo, il saggio di René Guénon, scrittore e filosofo francese che costruisce e costituisce con il suo pensiero una implacabile critica al mondo moderno, quell’Occidente che è ‘il punto in cui il sole tramonta’, svelandone dinamiche e mostrandone come siano la strada verso il declino spirituale e cosmico. Le categorie di tempo lineare e tempo storico, unità e semplicità, ma in particolare quantità e qualità, dove la quantità, il dato misurabile, replicabile, ha sostituito la dimensione qualitativa dell’esistenza. Gli artisti selezionati si muovono, con le loro opere, nel ‘regno della quantità’ frammentando e dissolvendo, perfetti interpreti del loro tempo, un arco storico tra la seconda metà del Novecento e gli anni Duemila. L’arte che praticano non è quella esercitata in un ambito chiuso e autoreferenziale, ma profondamente intrecciata con l’attività umana, un caos creativo vissuto e formalizzato in modalità solo apparentemente distanti, l’astrazione e l’indagine verbo visuale.

Non è facile mettere insieme i punti, ci dice Nanni Balestrini in uno dei suoi Cronogrammi, perché il linguaggio non è mai innocente, come non lo sono le parole, e non lo è nemmeno lo spezzare e ricomporre frasi, in ciò che solo apparentemente può sembrare arbitrario. Arte o non-arte? Pino Pascali gioca la partita della vita e delle opere come un funambolo, la ricerca del nuovo e il rischio della caduta, gli Alfabeti sono il tentativo di ordinare una complessità ambigua e l’arma non violenta che egli stesso crea e si mette a disposizione. Se è la storia a costruire il rapporto tra il passato e il presente, come ci dice John Berger, Gianluigi Colin sceglie di raccontare il presente leggendone il caos, un caos che sposta piani di lettura e di senso tra immagini e parola, affidando alla carta, materiale duttile, fragile e qui non meno simbolico, il ruolo di custode dell’immagine, preservata nel tempo e dal tempo. Immagini che proliferano nei lavori del collettivo King, con accostamento, accumulazione e giochi di scala costruiscono dei moderni affreschi in bianco e nero, che attirano con la grazia della composizione, svelando solo poi il dettaglio del collage, unità e semplicità.