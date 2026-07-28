Booker Prize 2026, i 13 libri della longlist

Ecco chi sono gli autori in gara per il premio, uno dei riconoscimenti letterari più prestigiosi a livello internazionale ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

È stata annunciata la longlist del Booker Prize 2026, uno dei riconoscimenti letterari più prestigiosi a livello internazionale, con oltre 55 anni di storia. La giuria, presieduta dalla classicista, scrittrice e conduttrice televisiva Mary Beard, ha selezionato 13 opere di narrativa tra 163 titoli scritti in lingua inglese e pubblicati nel Regno Unito e/o in Irlanda tra il 1° ottobre 2025 e il 30 settembre 2026. Ad affiancare Beard in giuria sono il poeta e scrittore Raymond Antrobus, il musicista, scrittore e conduttore Jarvis Cocker, la giornalista e critica letteraria Rebecca Liu e la romanziera, poetessa e saggista Patricia Lockwood, già finalista del premio.

I 13 libri della longlist del Booker Prize 2026 Ecco i titoli selezionati dalla giuria: The Shadow of the Object di Chloe Aridjis (Chatto & Windus)

Switzy di Emma Cline (Chatto & Windus)

Helen of Nowhere di Makenna Goodman (Fitzcarraldo Editions)

The End of Everything di M. John Harrison (Serpent's Tail)

The Disappearers di Marlon James (Hamish Hamilton)

Black Bag di Luke Kennard (John Murray)

The Renovation di Kenan Orhan (Hamish Hamilton)

May We Feed the King di Rebecca Perry (Granta)

The Palm House di Gwendoline Riley (Picador)

The Things We Never Say di Elizabeth Strout (Viking)

John of John di Douglas Stuart (Picador)

All Them Dogs di Djamel White (John Murray)

The Vivisectors di Missouri Williams (4th Estate)

I numeri della selezione La longlist 2026 riunisce autrici e autori provenienti da sette Paesi distribuiti su tre continenti. Tra loro figurano anche Chloe Aridjis, di origini messicane, e Kenan Orhan, di origini turche. Sono due gli scrittori già vincitori del Booker Prize presenti nella selezione: Marlon James, premiato nel 2015, e Douglas Stuart, vincitore nel 2020. Elizabeth Strout è invece l'unica altra autrice della longlist ad aver già ricevuto una candidatura nelle precedenti edizioni del premio. La differenza d'età tra i candidati è significativa: il più giovane è Djamel White, 28 anni, mentre M. John Harrison, 81 anni, è il più anziano della selezione.