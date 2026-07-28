Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Booker Prize 2026, i 13 libri della longlist

Lifestyle
©Ansa

Ecco chi sono gli autori in gara per il premio, uno dei riconoscimenti letterari più prestigiosi a livello internazionale

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

È stata annunciata la longlist del Booker Prize 2026, uno dei riconoscimenti letterari più prestigiosi a livello internazionale, con oltre 55 anni di storia. La giuria, presieduta dalla classicista, scrittrice e conduttrice televisiva Mary Beard, ha selezionato 13 opere di narrativa tra 163 titoli scritti in lingua inglese e pubblicati nel Regno Unito e/o in Irlanda tra il 1° ottobre 2025 e il 30 settembre 2026.

 

Ad affiancare Beard in giuria sono il poeta e scrittore Raymond Antrobus, il musicista, scrittore e conduttore Jarvis Cocker, la giornalista e critica letteraria Rebecca Liu e la romanziera, poetessa e saggista Patricia Lockwood, già finalista del premio.

I 13 libri della longlist del Booker Prize 2026

Ecco i titoli selezionati dalla giuria:

  • The Shadow of the Object di Chloe Aridjis (Chatto & Windus)
  • Switzy di Emma Cline (Chatto & Windus)
  • Helen of Nowhere di Makenna Goodman (Fitzcarraldo Editions)
  • The End of Everything di M. John Harrison (Serpent's Tail)
  • The Disappearers di Marlon James (Hamish Hamilton)
  • Black Bag di Luke Kennard (John Murray)
  • The Renovation di Kenan Orhan (Hamish Hamilton)
  • May We Feed the King di Rebecca Perry (Granta)
  • The Palm House di Gwendoline Riley (Picador)
  • The Things We Never Say di Elizabeth Strout (Viking)
  • John of John di Douglas Stuart (Picador)
  • All Them Dogs di Djamel White (John Murray)
  • The Vivisectors di Missouri Williams (4th Estate)

I numeri della selezione

La longlist 2026 riunisce autrici e autori provenienti da sette Paesi distribuiti su tre continenti. Tra loro figurano anche Chloe Aridjis, di origini messicane, e Kenan Orhan, di origini turche. Sono due gli scrittori già vincitori del Booker Prize presenti nella selezione: Marlon James, premiato nel 2015, e Douglas Stuart, vincitore nel 2020. Elizabeth Strout è invece l'unica altra autrice della longlist ad aver già ricevuto una candidatura nelle precedenti edizioni del premio. La differenza d'età tra i candidati è significativa: il più giovane è Djamel White, 28 anni, mentre M. John Harrison, 81 anni, è il più anziano della selezione.

Quando saranno annunciati shortlist e vincitore

La shortlist del Booker Prize 2026 sarà resa nota il 22 settembre, mentre il romanzo vincitore sarà proclamato lunedì 9 novembre. Al vincitore andrà un premio di 50mila sterline. L'edizione precedente è stata vinta da David Szalay. Nella settimana successiva al successo del 2025, il suo romanzo Nella carne (Adelphi) ha venduto nel solo Regno Unito oltre 7.900 copie, registrando un incremento delle vendite del 1.441% rispetto alla settimana precedente.

Lifestyle: Ultime notizie

Bisceglie, l'8 agosto il concerto Sol dell’Alba al Teatro Mediterraneo

Lifestyle

Torna l’evento sinfonico a impatto zero firmato dall'Orchestra Filarmonica Pugliese. Più di 80...

Oroscopo del giorno, le previsioni del 28 luglio segno per segno

Lifestyle

Tutto pronto per affrontare al meglio una nuova giornata: sarà ricca di novità interessanti?...

Oroscopo della settimana, cosa prevedono gli astri dal 27/7 al 2/8

Lifestyle

Siamo entrati ufficialmente in una nuova settimana, da affrontare al meglio. Sarà positiva e...

Oroscopo del giorno, le previsioni del 27 luglio segno per segno

Lifestyle

Ai nastri di partenza c'è una nuova giornata da affrontare: sarà degna di nota? Lavoro, amore e...

Vacanze 2026, aumentano le partenze ed è boom delle microvacanze

Lifestyle

Secondo un'indagine di Confturismo-Confcommercio, in collaborazione con SWG, quest’anno l’estate...

Lifestyle: I più letti