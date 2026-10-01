Giornata internazionale del caffè: come si prepara nel mondo

In Italia il caffè è un’istituzione. Una bevanda prelibata presente nella vita quotidiana legata alle tradizioni, al piacere di incontrarsi, all’espediente per trovare un momento di convivialità. Ma la cultura del caffè non è solo appannaggio della nostra penisola: c’è la jebena etiope, il phin vietnamita, e diverse altre tecniche di preparazione a seconda del luogo e delle tradizioni locali. Il 1° ottobre si celebra la Giornata internazionale del caffè , quest’anno sotto il cappello ufficiale delle Nazioni Unite e della Fao.

Nel 2024 il commercio internazionale di caffè ha superato gli 11 milioni di tonnellate, per un valore di oltre 34 miliardi di dollari. La filiera sostiene inoltre i mezzi di sussistenza di circa 25 milioni di agricoltori e delle loro famiglie. Brasile e Vietnam sono i principali esportatori mondiali. Sono i numeri diffusi dalla Fao in occasione della prima celebrazione ufficiale, dedicata quest'anno alle persone che stanno dietro la produzione di questo prodotto prelibato.

Qui la preparazione diventa anche un rito sociale. Il caffè turco viene macinato molto finemente e messo in una piccola pentola, la cezve, insieme all'acqua e, secondo i gusti, allo zucchero. Viene riscaldato lentamente fino alla formazione della schiuma e poi servito in piccole tazze, lasciando i fondi sul fondo. La tradizione del caffè turco è stata inserita nel 2013 nella lista UNESCO del patrimonio culturale immateriale dell'umanità.

Il caffè resta uno degli elementi più riconoscibili della cultura italiana: secondo i dati diffusi alla vigilia della Giornata, nel 2025 in Italia sono state prodotte 424.168 tonnellate di caffè tostato e solubile. Il settore vale 5,9 miliardi di euro e ogni persona consuma in media circa 812 tazzine di espresso all'anno.

In Italia il caffè è soprattutto sinonimo di espresso: una piccola quantità di acqua viene fatta passare ad alta pressione attraverso una dose di caffè macinato finemente, producendo una bevanda concentrata e una caratteristica crema in superficie. Nelle case italiane, però, il rito quotidiano è spesso quello della moka.

Etiopia

L'Etiopia è uno dei Paesi storicamente legati all'origine e alla diffusione del caffè. Nella preparazione tradizionale i chicchi vengono tostati e macinati prima di essere messi nella jebena, un recipiente di terracotta dal quale il caffè viene poi versato nelle piccole tazze. La preparazione può essere lunga e accompagnare un'intera occasione conviviale. Il caffè non è quindi soltanto una bevanda, ma parte di un rituale di ospitalità e condivisione.

Vietnam

Il caffè vietnamita viene spesso preparato con il phin, un piccolo filtro metallico individuale che viene appoggiato direttamente sulla tazza. L'acqua passa lentamente attraverso il caffè e la bevanda viene tradizionalmente accompagnata dal latte condensato zuccherato. Con l'aggiunta del ghiaccio nasce il celebre cà phê sữa đá. È una preparazione che combina un caffè intenso con la dolcezza del latte condensato e che si è affermata come uno dei simboli della cultura del caffè vietnamita.