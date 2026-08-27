Morte Yayoi Kusama, le 15 opere più famose dell'artista giapponese

È morta Yayoi Kusama, artista giapponese tra le figure più riconoscibili e influenti dell’arte contemporanea. Dalle celebri zucche a pois alle Infinity Mirror Rooms, passando per gli Infinity Nets, le installazioni immersive e le performance dedicate al tema dell’“auto-annientamento”, la sua produzione ha trasformato ossessioni, allucinazioni e motivi ricorrenti in un linguaggio artistico unico. Ripercorriamo 15 tra le opere e le serie più famose della sua carriera