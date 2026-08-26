Detersivi per lavatrice, i migliori prodotti secondo Altroconsumo

Introduzione

Annientamento delle macchie, tutela del bianco, contrasto all'ingrigimento. Sono solo alcuni degli aspetti che rendono un detersivo efficace quando entra in azione su abiti e tessuti dentro l'oblò della lavatrice. Altroconsumo ha selezionato e messo a confronto alcuni tra i migliori prodotti adatti per il bucato: ecco cosa è emerso.