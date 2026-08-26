Detersivi per lavatrice, i migliori prodotti secondo Altroconsumo

Detersivi per lavatrice, quali sono i migliori prodotti per bucato secondo AltroconsumoLifestyle
Introduzione
Annientamento delle macchie, tutela del bianco, contrasto all'ingrigimento. Sono solo alcuni degli aspetti che rendono un detersivo efficace quando entra in azione su abiti e tessuti dentro l'oblò della lavatrice. Altroconsumo ha selezionato e messo a confronto alcuni tra i migliori prodotti adatti per il bucato: ecco cosa è emerso.
Quello che devi sapere
L'indagine
Dal rispetto dei colori originari alla sostenibilità ambientale garantita da formula chimica e packaging: nella sua analisi l'associazione per i consumatori ha preso in esame diversi parametri alla base di un bucato giudicato "impeccabile" e "duraturo". Al vertice della classifica emerge il migliore prodotto sul mercato - liquido, in capsule o pastiglie - che ottiene la valutazione media più alta per la capacità di condensare al meglio più qualità. Singoli prodotti, al contrario, risultano i più validi solo su singole categorie testate.
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Ingrigimento dei tessuti
Partendo dall'ingrigimento dei tessuti, i test di laboratorio condotti da Altroconsumo incoronano R5 Tabs Lavatrice, pastiglie in formato 30 dosi, che come giudizio globale ottiene un punteggio di 53 su 100. Il primato di categoria si concentra su un aspetto specifico, la capacità di proteggere il bucato dalla progressiva perdita di brillantezza causata, in primo luogo, dai lavaggi ripetuti. A determinare l'ingrigimento - e la conseguente perdita di smalto nella colorazione - è inoltre il trasferimento dei pigmenti dai capi più scuri a quelli più chiari che può essere evitato separando in modo netto i tessuti prima di avviare la lavatrice.
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Mantenimento del bianco
Per quanto riguarda il mantenimento del bianco al termine di ogni lavaggio, Esselunga Per Chi Ama la Natura Caps Lavatrice, in formato caps da 20 dosi, è il prodotto che stando all'analisi ottiene il punteggio più alto anche se il giudizio globale di 54 su 100 risulta staccato dal miglior detersivo complessivo.
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Efficace contro le macchie
Sul fronte del contrasto alle macchie di sporco, la "palma d'oro" di Altroconsumo spetta a Dash Power Extra-Igienizzante, detersivo liquido da 20 dosi. Con una valutazione globale di 63 su 100, il prodotto ottiene il punteggio più alto in tutte e tre le tipologie di macchie considerate nel test: enzimatiche, grasse e ossidabili vegetali. Per quanto riguarda la prima categoria, il detersivo supera la prova col massimo dei voti nella rimozione di amidi, omogeneizzati ma anche dello sporco grigio che si annida in zone ostiche come colli e polsini.
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Tipologie di macchie
Passando alle macchie grasse, Dash Power Extra-Igienizzante totalizza la migliore prestazione complessiva nell'eliminazione di olio minerale, rossetto e maionese, tra gli agenti di sporco più ostici da rimuovere. La capacità di agire su un ampio spettro di situazioni è confermata anche dal test sulle macchie ossidabili, collegate soprattutto allo sporco di origine vegetale, in primis l'erba. Questo non significa che risulti il migliore in ogni singola macchia presente nel test ma è quello che offre la prestazione più alta nelle tre categorie di sporco analizzate.
Migliore detersivo per giudizio globale
Il raggiungimento della vetta in una categoria specifica di test non equivale, come detto, ad ottenere in automatico il giudizio globale complessivo più alto. Secondo la rilevazione, Carrefour Eco Planet Lavatrice mughetto e lavanda conquista il primo posto con un punteggio globale di 74 su 100.
I test effettuati
Per il detersivo liquido in 30 dosi, i test evidenziano le prestazioni mediamente più elevate su tutti i parametri considerati, dalla rimozione dello sporco alla riduzione dell'ingrigimento fino al mantenimento del bianco e al rispetto alla sostenibilità ambientale misurato nel confezionamento.
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Quale formato è meglio?
L'analisi di laboratorio di Altroconsumo è anche l'occasione per sminare il campo da potenziali fraintendimenti. Come si vede dai detersivi risultati vincitori nelle varie categorie specifiche, non esiste una preferenza tra formato liquido, capsule o pastiglie. Più che dall'aspetto del prodotto, le prestazioni più efficaci dipendono dalla capacità di pulire in profondità i capi di abbigliamento o i tessuti.
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