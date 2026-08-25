Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, martedì 25 agosto (ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO).
Quello che devi sapere
Il gioco del Lotto
Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
Per approfondire: Le estrazioni di sabato 22 agosto
I numeri vincenti del Lotto del 25 agosto
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di martedì 25 agosto 2026:
- Bari: 15 - 76 - 24 - 54 - 46
- Cagliari: 90 - 5 - 54 - 47 - 63
- Firenze: 61 - 77 - 10 - 55 - 9
- Genova: 66 - 44 - 47 - 16 - 83
- Milano: 39 - 62 - 24 - 78 - 19
- Napoli: 14 - 15 - 81 - 2 - 44
- Palermo: 83 - 55 - 15 - 43 - 73
- Roma: 16 - 63 - 7 - 64 - 60
- Torino: 79 - 48 - 67 - 89 - 50
- Venezia: 22 - 57 - 18 - 69 - 53
- Nazionale: 82 - 50 - 19 - 62 - 30
Per approfondire: Dal Lotto al Superenalotto, le nuove regole per i giochi numerici
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
Il 10eLotto di martedì 25 agosto
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 25 agosto sono:
X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X
Numero oro: X
Doppio oro: X - X
Extra: X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X
Superenalotto: come funziona
Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.
Per approfondire: Superenalotto, estrazione da record: voi sapreste come incassare? Ecco come fare
Superenalotto, jackpot e numeri del 25 agosto
Ecco i numeri estratti il 25 agosto 2026:
La combinazione vincente è: X - X - X - X - X - X
Il numero Jolly è: X
Il numero Superstar è: X
Jackpot del Superenalotto del 25-08-2026: 214.100.000 euro
Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto di giovedì 27 agosto 2026, ecco qui i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
I numeri ritardatari in assoluto:
- Bari 67 (manca da 154 estrazioni)
- Venezia 31 (manca da 112 estrazioni)
- Milano 65 (manca da 99 estrazioni)
- Milano 39 (manca da 92 estrazioni)
- Palermo 83 (manca da 87 estrazioni)
- Nazionale 78 (manca da 86 estrazioni)
- Firenze 66 (manca da 84 estrazioni)
- Firenze 24 (manca da 81 estrazioni)
- Milano 6 (manca da 81 estrazioni)
- Palermo 13 (manca da 81 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 67 (manca da 154 estrazioni) – 21 (da 79) – 12 (da 76)
- Cagliari 90 (manca da 65 estrazioni) – 34 (da 63) - 20 (da 60)
- Firenze 66 (manca da 84 estrazioni) – 24 (da 81) - 11 (da 78)
- Genova 21 (manca da 66 estrazioni) – 54 (da 62) - 77 (da 54)
- Milano 65 (manca da 99 estrazioni) – 39 (da 92) – 6 (da 81)
- Napoli 4 (manca da 75 estrazioni) – 11 (da 58) – 77 (da 55)
- Palermo 83 (manca da 87 estrazioni) – 13 (da 81) – 68 (da 64)
- Roma 25 e 13 (mancano da 70 estrazioni) – 70 e 40 (da 59) - 57 (da 55)
- Torino 25 (manca da 75 estrazioni) – 90 (da 63) – 36 (da 60)
- Venezia 31 (manca da 112 estrazioni) – 57 (da 77) – 20 (da 59)
- Nazionale 78 (manca da 86 estrazioni) – 85 (da 56) - 54 (da 55)
Per approfondire: Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?
I numeri ritardatari del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 27 agosto sono:
- 50 (manca da 80) - 77 (da 72) - 48 (da 63) - 5 (da 54) - 41 (da 52) - 42 (da 42)
Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record