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Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 25 agosto: i numeri vincenti

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©Ansa

Introduzione

Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, martedì 25 agosto (ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO).

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Quello che devi sapere

Il gioco del Lotto

Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.

 

Per approfondire: Le estrazioni di sabato 22 agosto

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I numeri vincenti del Lotto del 25 agosto

Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di martedì 25 agosto 2026:

  • Bari:                 15 - 76 - 24 - 54 - 46
  • Cagliari:          90 - 5 - 54 - 47 - 63
  • Firenze:           61 - 77 - 10 - 55 - 9
  • Genova:          66 - 44 - 47 - 16 - 83
  • Milano:           39 - 62 - 24 - 78 - 19
  • Napoli:             14 - 15 - 81 - 2 - 44
  • Palermo:         83 - 55 - 15 - 43 - 73
  • Roma:              16 - 63 - 7 - 64 - 60
  • Torino:             79 - 48 - 67 - 89 - 50
  • Venezia:           22 - 57 - 18 - 69 - 53
  • Nazionale:       82 - 50 - 19 - 62 - 30

 

Per approfondire: Dal Lotto al Superenalotto, le nuove regole per i giochi numerici

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La serie fortunata del 10eLotto

All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.

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Il 10eLotto di martedì 25 agosto

I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 25 agosto sono:

 

X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X

 

Numero oro: X

 

Doppio oro: X - X

 

Extra: X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X

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Superenalotto: come funziona

Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:

  • due numeri;
  • tre numeri;
  • quattro numeri;
  • cinque numeri;
  • cinque numeri più il numero jolly (5+1);
  • tutti i sei numeri.

 

Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.

 

Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.

 

Per approfondire: Superenalotto, estrazione da record: voi sapreste come incassare? Ecco come fare

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Superenalotto, jackpot e numeri del 25 agosto

Ecco i numeri estratti il 25 agosto 2026:

 

La combinazione vincente è: X - X - X - X - X - X 

 

Il numero Jolly è: X

 

Il numero Superstar è: X

 

Jackpot del Superenalotto del 25-08-2026: 214.100.000 euro

 

Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona

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I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto

Per la prossima estrazione del Lotto di giovedì 27 agosto 2026, ecco qui i numeri ritardatari.

I numeri ritardatari in assoluto: 

I numeri ritardatari in assoluto

  • Bari               67 (manca da 154 estrazioni)
  • Venezia         31 (manca da 112 estrazioni)
  • Milano          65 (manca da 99 estrazioni)
  • Milano           39 (manca da 92 estrazioni)
  • Palermo        83 (manca da 87 estrazioni)
  • Nazionale      78 (manca da 86 estrazioni)
  • Firenze          66 (manca da 84 estrazioni)
  • Firenze          24 (manca da 81 estrazioni)
  • Milano           6 (manca da 81 estrazioni)
  • Palermo        13 (manca da 81 estrazioni)

Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:

  • Bari               67 (manca da 154 estrazioni) – 21 (da 79) – 12 (da 76)
  • Cagliari         90 (manca da 65 estrazioni) – 34 (da 63) - 20 (da 60)
  • Firenze         66 (manca da 84 estrazioni) – 24 (da 81) - 11 (da 78)
  • Genova        21 (manca da 66 estrazioni) – 54 (da 62) - 77 (da 54)
  • Milano         65 (manca da 99 estrazioni) – 39 (da 92) – 6 (da 81)
  • Napoli          4 (manca da 75 estrazioni) – 11 (da 58) – 77 (da 55)
  • Palermo       83 (manca da 87 estrazioni) – 13 (da 81) – 68 (da 64)
  • Roma        25 e 13 (mancano da 70 estrazioni) – 70 e 40 (da 59) - 57 (da 55)
  • Torino         25 (manca da 75 estrazioni) – 90 (da 63) – 36 (da 60)
  • Venezia        31 (manca da 112 estrazioni) – 57 (da 77) – 20 (da 59)
  • Nazionale    78 (manca da 86 estrazioni) – 85 (da 56) - 54 (da 55)


Per approfondire: Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?

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I numeri ritardatari del Superenalotto

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 27 agosto sono:

 

  • 50 (manca da 80) - 77 (da 72) - 48 (da 63) - 5 (da 54) - 41 (da 52) - 42 (da 42)

 

Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record

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