Estate in Salento fra arte e storia millenaria

Il Salento è una delle mete estive più amate dagli italiani. Sa coniugare il mare con l'arte e la storia millenaria di queste terre sorprendenti. Una meta ideale anche per le famiglie
- Le spiagge del Salento sono perfette per le famiglie con bambini grazie alle acque poco profonde e ai numerosi lidi attrezzati. Tra bagni, giochi sulla sabbia e sport acquatici, le giornate scorrono all'insegna del divertimento e della sicurezza.
- Dalle riserve naturali ai sentieri costieri, il Salento offre numerose opportunità per vivere il paesaggio. Escursioni in bicicletta, passeggiate panoramiche e gite in barca permettono di osservare da vicino la ricchezza dell'ambiente mediterraneo e le suggestive grotte marine.
- Una vacanza nel Salento è anche un viaggio nel patrimonio artistico del territorio. Le famiglie possono visitare centri storici ricchi di chiese barocche, castelli, palazzi storici e piazze monumentali, passeggiando tra vicoli caratteristici e botteghe artigiane. Un'occasione per avvicinare anche i più piccoli alla storia e all'arte in modo coinvolgente.
- A Spongano, a pochi minuti dal mare più selvaggio della costa adriatica, c’è una dimora storica che ha ridefinito il concetto di heritage hospitality. Qui si sposa una filosofia del tempo dove il caos svanisce, lasciando spazio a un soggiorno rigenerante, intimo e profondamente colto. I Tre Bacili risolve questo contrasto offrendo un viaggio architettonico che attraversa i secoli.
- Ogni camera e ogni ambiente comune ospitano opere d’arte contemporanea autentiche. L'interazione tra le pareti storiche in pietra leccese e i linguaggi visivi moderni crea un cortocircuito estetico di rara bellezza. L’ospite non è un mero spettatore, ma convive con l’opera. Questa immersione quotidiana stimola la curiosità e arricchisce la mente, trasformando i momenti di relax in camera o nei saloni in un’esperienza sensoriale ed estetica continua, lontana dagli stereotipi del design d'albergo.