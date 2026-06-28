Roma, sfilata per gli 80 anni della Vespa. In 25mila da 67 Paesi

Il raduno più grande mai organizzato, tre giorni di festa nella capitale. Un trionfo di modelli e versioni, fino alla moderne Primavera e GTS, sempre più rappresentate, soprattutto grazie ai grandi viaggiatori che sono giunti a Roma percorrendo migliaia di chilometri. La manifestazione si è svolta in condizioni di piena sicurezza, nel rispetto della programmazione prevista e con un impatto contenuto sulla circolazione urbana, afferma la polizia locale