Roma, sfilata per gli 80 anni della Vespa. In 25mila da 67 Paesi
Il raduno più grande mai organizzato, tre giorni di festa nella capitale. Un trionfo di modelli e versioni, fino alla moderne Primavera e GTS, sempre più rappresentate, soprattutto grazie ai grandi viaggiatori che sono giunti a Roma percorrendo migliaia di chilometri. La manifestazione si è svolta in condizioni di piena sicurezza, nel rispetto della programmazione prevista e con un impatto contenuto sulla circolazione urbana, afferma la polizia locale
- Circa 25.000 Vespa hanno sfilato nelle strade di Roma per celebrare gli 80 anni dello scooter più famoso del mondo. I Vespisti, e i loro mezzi, sono arrivati nella capitale da 67 Paesi per prendere parte alle celebrazioni. Una festa che da due giorni – e fino a domani – sta richiamando migliaia di visitatori al Vespa Village allo Stadio dei Marmi al Foro Italico.
- La parata è stata il momento più spettacolare dell’evento 'Vespa Roma 2026 – 80 years of an icon'. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha dato il via al corteo, aperto dai presidenti dei Vespa Club delle sessantasette nazioni rappresentate. Dalle Terme di Caracalla il serpentone si è diretto al Colosseo per poi puntare verso Piazza Venezia e girare intorno all’Altare della Patria e correre verso i Fori Imperiali.
- VESPA DI OGNI MODELLO ED EPOCA
In migliaia hanno salutato, applaudito e filmato lungo tutto il percorso, Vespa di ogni modello e di ogni epoca. Sono stati protagonisti della sfilata tutti gli oltre 160 modelli nei quali Vespa è stata declinata in otto decenni: alcune Vespa modello 98 del 1946, rarissimi esemplari della prima serie. Con loro molte Vespa d’epoca, dalle “faro basso” degli anni 50 fino alle classicissime VBB degli anni 60. Le ET3, le GTR le molte Rally sono state tra le più applaudite e con loro la intramontabile Vespa PX.
- Una parata di 10mila Vespa per alcune delle strade più iconiche del centro di Roma ha concluso la quattro giorni di festeggiamenti per gli 80 anni dello scooter della Piaggio. Nonostante le temperature roventi, migliaia di 'vespisti' hanno partecipato alla "Vespa Parade" partita dalle Terme di Caracalla che ha raggiunto il Colosseo e ha percorso via dei Fori Imperiali e piazza Venezia, transitato davanti alla Bocca della Verità al Circo Massimo e su viale Aventino per poi fare ritorno alle Terme di Caracalla.
- Per garantire il regolare svolgimento dell'evento, la Polizia Locale di Roma Capitale ha predisposto un potenziato piano di vigilanza e viabilità, con l'impiego di oltre 130 agenti distribuiti nell'area del raduno e lungo tutto il programmato percorso interessato dalla sfilata. Gli operatori hanno assicurato la fruibilità della rete viaria fino alla partenza della parata, fatta eccezione per l’area destinata al raduno dei partecipanti.
- Successivamente, le chiusure al traffico sono state attuate in maniera progressiva e strettamente limitata alle direttrici interessate dal transito del corteo, consentendo la riapertura immediata delle strade dopo il passaggio in sicurezza delle Vespa, al fine contenere i disagi per la circolazione cittadina, con limitazioni che si sono protratte per poco più di un'ora e senza determinare congestioni prolungate della rete stradale.
- Servizi integrativi di vigilanza sono stati predisposti, con ulteriore impiego di personale, anche nell’area del Foro Italico e Stadio dei Marmi, altra località interessata dalle celebrazioni con l’allestimento del “Vespa Village”. "L’articolato dispositivo predisposto dalla Polizia Locale-- si spiega nella nota - ha consentito di coniugare le esigenze di sicurezza dei partecipanti e del pubblico con quelle della mobilità cittadina".
- La festa si è spostata al Vespa Village allo Stadio dei Marmi al Foro Italico. Fino a oggi, eventi aperti a tutti, feste e la musica di Radio Deejay, accolgono il pubblico che può visitare la grande mostra fotografica, la collezione di Vespa storiche (e rarissime) del Museo Piaggio, l’esposizione della attale gamma Vespa. Largo anche allo shopping Vespa con lo store dedicato.
- Un percorso che ha ricordato i giri per la capitale negli anni '50 di Audrey Hepburn e Gregory Peck in sella alla Vespa in Vacanze Romane. Tra le tante attività svolte, le sfide del Campionato Europeo Vespa Rally, nelle quali i "vespisti" si sono misurati in prove speciali con tratti cronometrati a media imposta e sulla navigazione con RoadBook.
- Il Campionato Mondiale di Gimkana, come da tradizione, ha invece visto numerose Vespa impegnate in prove di abilità tra ostacoli tecnici, per testare agilità, equilibrio e concentrazione. Un trionfo di modelli e versioni, fino alla moderne Primavera e GTS, sempre più rappresentate, soprattutto grazie ai grandi viaggiatori che sono giunti a Roma percorrendo migliaia di chilometri.