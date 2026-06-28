 A Roma, sfilata per gli 80 anni della Vespa. In 25mila da 67 Paesi | SkyTG24
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Roma, sfilata per gli 80 anni della Vespa. In 25mila da 67 Paesi

Lifestyle fotogallery
10 foto
©Ansa

Il raduno più grande mai organizzato, tre giorni di festa nella capitale. Un trionfo di modelli e versioni, fino alla moderne Primavera e GTS, sempre più rappresentate, soprattutto grazie ai grandi viaggiatori che sono giunti a Roma percorrendo migliaia di chilometri. La manifestazione si è svolta in condizioni di piena sicurezza, nel rispetto della programmazione prevista e con un impatto contenuto sulla circolazione urbana, afferma la polizia locale

Lifestyle: Ultime gallery

Sotto il cielo di Roma, tra le terrazze panoramiche della Capitale

Lifestyle

Degustare un piatto di cucina Izakaya all’ultimo piano di Palazzo Fendi o sorseggiare un Martini...

40 foto

Milano nella classifica Monocle delle 20 città più vivibili del mondo

Lifestyle

Per la rivista britannica la metropoli lombarda negli ultimi due anni ha guadagnato sette...

21 foto

Comicon Bergamo, gli ospiti più attesi dell'edizione 2026

Lifestyle

Dal 26 al 28 giugno, la Fiera di Bergamo ospita la quarta edizione dell'international Pop Culture...

9 foto

Buongiorno e caldo, le immagini e le frasi più divertenti sui social

Lifestyle

Dopo l'ondata di caldo che negli ultimi giorni attanagalia l'Italia, in tanti sul web...

10 foto

Supergirl, le tavole in anteprima della storia di Francesca Michielin

Lifestyle

La storia, col soggetto scritto dalla musicista, la sceneggiatura di Irene Marchesini e  i...

6 foto

ALTRE NOTIZIE

Sisma Venezuela, salvato un 11enne. 1.430 morti e 50mila dispersi LIVE

live Mondo

Caos in Venezuela dopo il devastante terremoto. Si scava a mani nude: un ragazzo di 11 anni è...

Caldo record, bollino rosso 18 città. Picco non prima di domani. LIVE

live Cronaca

Emergenza caldo per 93 milioni di europei con temperature sopra i 35 gradi secondo i calcoli...

Attacchi Usa su obiettivi Iran a Hormuz. Droni su Bahrein e Kuwait

live Mondo

Le forze armate Usa hanno condotto attacchi contro una decina di obiettivi iraniani nell'area...