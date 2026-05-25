Il principe William parla a Heart Radio della sua famiglia e in particolare della consorte, "tornata piena di energia dal viaggio in Italia" ascolta articolo

Il principe William parla della sua famiglia in diretta. Nel podcast di Heart Radio, intervistato da Jamie Theakston e Amanda Holden, il principe di Galles racconta alcuni episodi della vita quotidiana: il caos che invade la casa dei Wales di prima mattina tra sveglie, organizzazione dei figli e imprevisti dell’ultimo minuto, il tenero principe Louis descritto come il più disordinato della famiglia, "che lascia impronte di marmellata ovunque in macchina". Svela poi una curiosità sul percorso scolastico del principe George, il primogenito che compirà 13 anni il prossimo luglio, che "a volte sta al college, cioè rimane a dormire a scuola presso la Lambrook School". Infine dedica parole d’amore alla moglie Kate Middleton dicendo che "è tornata piena di energia dall’Italia".

La dichiarazione d'amore di William alla moglie William ha raccontato di essere "molto, molto orgoglioso" del modo in cui Catherine ha affrontato la malattia e ha elogiato come la moglie abbia ripreso gradualmente gli impegni pubblici. Nel corso dell’intervista, il futuro sovrano ha anche descritto la moglie Catherine come estremamente precisa e pignola nella preparazione dei suoi impegni istituzionali. Il principe di Galles ha poi definito Kate "una mamma e una moglie straordinaria": "La nostra famiglia - ha detto - davvero non ce la farebbe senza di lei". Approfondimento Kate Middleton, tutti pazzi per il bracciale di stoffa Made in Italy

“Kate farà più viaggi all'estero, è entusiasta dopo l'Italia” Il principe William ha dichiarato che sua moglie Kate farà "gradualmente" più viaggi all'estero dopo il successo di quello recente in Italia - il primo impegno pubblico fuori dal Regno Unito a seguito della battaglia contro il cancro e della remissione dalla malattia - dal quale la principessa è tornata "entusiasta" secondo il marito. "Sono davvero felice che sia andata bene per lei", ha affermato l'erede al trono. Kate è stata accolta molto calorosamente dalla popolazione e dalle istituzioni locali durante la visita a Reggio Emilia del 13 e 14 maggio, organizzata nell'ambito della campagna - di cui la principessa è madrina nel Regno - per la promozione dell'educazione dei bambini sin dalla prima infanzia. "Vorrei che tutte le scuole fossero così", aveva detto Kate al termine della due giorni all'insegna delle visite ad asili comunali, incontri con insegnanti e bambini, bagni di folla e anche una parentesi in provincia di Parma dove si era dilettata a tirare la pasta per i tortelli. Approfondimento Kate e l’abbraccio di Reggio Emilia