Trapani, si conclude il Festival Comix 2026

Ultima giornata per la settima edizione del principale festival siciliano dedicato alla cultura pop, a fumetti, videogiochi e cosplay in corso tra Villa Margherita e diversi luoghi culturali della città. La manifestazione, organizzata da Nerd Attack ETS con il Luglio Musicale Trapanese e il Comune di Trapani, attrae ogni anno spettatori da tutto il Sud Italia.

Si conclude in questa domenica la rassegna che trasforma una intera città in festival con una edizione che ha ampliato ulteriormente la propria presenza sul territorio cittadino. Oltre agli spazi tradizionali di Villa Margherita, il festival coinvolge diversi luoghi culturali di Trapani, tra cui il Complesso di San Domenico, Palazzo Cavarretta, il Museo San Rocco e l’ex asilo liberty della Villa Margherita. Anche il progetto “Comix in Vetrina” prosegue il proprio percorso di coinvolgimento urbano, con oltre venti artisti del territorio che hanno reinterpretato 120 vetrine commerciali e spazi cittadini attraverso opere ispirate alla cultura pop e al fumetto. "La settima edizione - ha spiegato il fumettista Marco Rizzo - segna un salto di scala. Per la prima volta in un festival del fumetto del Centro-Sud Italia arriva C.B. Cebulski, Editor-in-Chief di Marvel Comics, e questo dice molto del posizionamento che Trapani Comix ha saputo costruirsi". Cebulski è protagonista di vari incontri pubblici e della nuova area Portfolio Review, selezionare e incontrare giovani aspiranti fumettisti, offrendo loro un’occasione concreta di confronto professionale. Accanto a lui Leandro Fernández, artista argentino noto per il suo lavoro su personaggi iconici come Batman, Wolverine e Punisher, oltre che per collaborazioni con Netflix. La sua partecipazione nasce dalla collaborazione con l’Instituto Cervantes, che rafforza ulteriormente il profilo internazionale del festival. Il manifesto della VII edizione, firmato da Mirka Andolfo, rilegge in chiave contemporanea una leggenda della tradizione trapanese: quella del pirata Serisso. La moglie del pirata - vittima nel racconto originario - diventa qui una piratessa fantascientifica e protagonista del proprio destino. Sullo sfondo, il rosone di Sant’Agostino con i simboli delle tre grandi religioni monoteiste, in un dialogo tra patrimonio simbolico locale e immaginario contemporaneo.

Tra le novità più attese figura “Diabolik sbarca in Sicilia”, il nuovo progetto firmato da Marco Rizzo e realizzato in collaborazione con Trapani Comix & Games, CoopCulture e il Parco Archeologico di Segesta. "Ho immaginato Diabolik muoversi tra le colonne del tempio di Segesta alla ricerca di un misterioso artefatto - dice Rizzo - mescolando mito, archeologia e immaginario noir". Il volume distribuito durante la stagione teatrale del Parco Archeologico di Segesta e nei giorni del festival. L’ex asilo liberty della Villa Margherita ospita inoltre una mostra dedicata alle tavole originali del progetto, con i disegni di Claudio Stassi. Si aggiungono così alle altre esposizioni della manifestazione, tra cui quelle dedicate a Emanuele Fior, Giacomo Bevilacqua e Katja Centomo.Le novità: Area Books, Indy Games, Portfolio Review e Taverna di Sospiro.

L’Area Books, dedicata alla narrativa di genere, è curata dalla scrittrice trapanese Stefania Auci, autrice del bestseller internazionale I leoni di Sicilia. L’Area Indy Games è dedicata al videogioco indipendente, mentre la Portfolio Review consentirà ad aspiranti fumettisti di confrontarsi direttamente con editori e professionisti del settore. Si rinnova inoltre il sodalizio internazionale con la Yamato Cup di Buenos Aires, uno degli appuntamenti più prestigiosi nel panorama mondiale del cosplay.

Tra le installazioni più suggestive, “La Taverna di Sospiro”, un villaggio medievale allestito nel cuore di Villa Margherita e dedicato alla memoria di Toto Sospiro, storico collaboratore del festival recentemente scomparso.

"Abbiamo costruito una line-up che riflette l’identità ibrida e contemporanea del festival - hanno dichiarato i Nerd Attack ETS -. Fumetto, narrativa, creator digitali e musica live convivono in un programma che parla a generazioni diverse".

La line-up dell’edizione 2026 è stata costruita seguendo i principali trend del settore e cercando di creare connessioni tra le diverse aree del festival, affinché il pubblico possa attraversare esperienze differenti mantenendo un filo narrativo comune.

Particolare attenzione è stata dedicata ai creator digitali che negli ultimi anni si sono distinti per la capacità di affrontare temi sociali e culturali coinvolgendo un pubblico trasversale, oltre a band, spettacoli e produzioni editoriali innovative selezionate attraverso un lavoro di ricerca sviluppato durante tutto l’anno.

Tra gli ospiti annunciati figurano anche gli attori Paolo Briguglia (I Cento Passi, L’invisibile) ed Ester Pantano (Màkari, Diabolik), insieme agli autori Salvo Toscano e Charlotte Rose.

Trapani Comix & Games 2026 si conferma una manifestazione costruita attraverso una fitta rete di collaborazioni pubbliche e private, che negli anni ha contribuito alla crescita culturale e turistica dell’evento. Come sottolineato dagli organizzatori, il festival è stato inserito nella rete dei festival e delle rassegne letterarie della Sicilia occidentale e viene promosso anche nei principali canali e appuntamenti dedicati alla valorizzazione culturale e turistica del territorio.

Trapani Comix & Games 2026 vede il coinvolgimento di numerose istituzioni pubbliche e partner privati. La manifestazione è sostenuta dalla Regione Siciliana attraverso l’Assessorato alle Attività Produttive, che ha finanziato il festival tramite un bando dedicato agli eventi capaci di generare attrattività turistica e culturale.

Collaborano inoltre il Libero Consorzio Comunale di Trapani, il Comune di Trapani, il Luglio Musicale Trapanese, la Camera di Commercio di Trapani, Confesercenti, Confcommercio, Confartigianato, CoopCulture, il Parco Archeologico di Segesta e numerose realtà del territorio.

Importante anche il contributo dei partner privati, tra cui Automondo in qualità di main partner, insieme a diverse aziende coinvolte nelle attività collaterali del festival.

Inaugurata ufficialmente alla Biblioteca Fardelliana la nuova sezione permanente dedicata al fumetto, nata nell’ambito del progetto europeo “The Europe Challenge” e del percorso “Comix in the Library” promosso da Nerd Attack ETS in collaborazione con la Biblioteca Fardelliana. L’iniziativa, sviluppata tra gennaio e maggio 2026, ha coinvolto scuole, studenti, docenti e comunità locali attraverso incontri, laboratori e attività formative finalizzate a valorizzare il Linguaggio del fumetto.

Programma completo su www.trapanicomix.com.