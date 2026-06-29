A pochi chilometri da Trento, con collegamenti in autobus frequenti dalla stazione ferroviaria, si trova l’altopiano incastonato tra le Dolomiti di Brenta e il massiccio della Paganella. Un posto per fare sport, escursioni e godersi la natura. E dove le famiglie con i bambini sono benvenute e possono farsi guidare dal family coach per organizzare una vacanza su misura ascolta articolo

C’è Andalo con il suo via vai di famiglie. C’è Fai con la sua vita più tranquilla. E poi Molveno, con il suo lago, il più bello d’Italia. Alzando lo sguardo, invece, da un lato ci sono le Dolomiti di Brenta, dall’altro Cima Paganella. È tutto racchiuso qui, a una manciata di chilometri da Trento, lo spettacolare altopiano della Paganella che si può raggiungere anche con i mezzi pubblici. Un luogo per tutti, ma che negli ultimi anni sembra fatto apposta per le famiglie. Ad Andalo, già quando si arriva, si ha la sensazione di arrivare in un luogo dove i più piccoli sono i benvenuti. E non è un caso che proprio qui, da ormai più di un anno, è diventata centrale la figura del Family Coach: un esperto che affianca grandi e piccoli nella costruzione di una vacanza personalizzata, aiutando ogni famiglia a orientarsi tra i numerosi itinerari e le tante attività disponibili e suggerendo le esperienze più idonee all’età e ai ritmi di ciascun membro della famiglia.

Un’offerta sempre più vasta Introdotta nel 2025 nelle sei strutture ricettive pilota di Andalo - Hotel Serena Family, Alpino Baby Family Hotel, Hotel Eden Mountain Lifestyle, Hotel Ambiez Family & Wellness, Hotel Angelo e Il Piccolo Dolomiti Resort — la figura del Family Coach è stata adottata quest’anno in tre nuove strutture, confermando l’attenzione del territorio verso un’accoglienza sempre più family-oriented: il Grand Hotel Piz Galin, struttura 4 stelle superior immersa nella tranquillità, ma a pochi passi dal centro, che offre camere a tema e menù dedicati ai bimbi; l’Astoria Comfort Hotel, vincitore del Premio Travellers’ Choice 2025 di TripAdvisor, che offre sia spazi per i più piccoli che occasioni di benessere per gli adulti; e l’Hotel Franco, che con il proprio mini club La Tana dei Piccoli Orsetti, propone proiezioni, laboratori e attività perfette per far divertire i bambini.

Sport, divertimento e amore per la montagna Nel territorio della Paganella l’attenzione per i più piccoli è confermata dalle tante occasioni di divertimento. Ad Andalo Life Park è possibile fare sport, giocare con gli scivoli ad acqua, fare equitazione. Il tutto in un ambiente curato e con percorsi dedicati immersi nella natura. Ci sono poi le escursioni, pensate sia per gli adulti (tantissime le attività, dal trekking al downhill in mountain bike fino all’arrampicata) sia per i più piccoli, proprio grazie all’aiuto del Family Coach che sa individuare e consigliare le gite e i trekking più adatti alle esigenze di ciascuna famiglia. La bellezza di questo luogo è anche nelle parole di Francesca Clementel, responsabile marketing di Apt Dolomiti Paganella che qui è nata e qui ha scelto di continuare a vivere, dedicandosi alla cosa che più la emoziona: la sua montagna. “Se oggi possiamo godere e far sì che tante persone e famiglie possano godere della bellezza di questo territorio lo dobbiamo ai nostri padri e ai nostri nonni, che in tempi non facili, spinti dall’amore per la montagna, hanno deciso di impegnarsi e investire nello sviluppo di quest’area”.

Visit Paganella - ph. Filippo Frizzera

Raggiungere la Paganella con i mezzi pubblici Un’area che sta facendo inoltre della sostenibilità un suo obiettivo. Residenti e visitatori possono infatti contare su un capillare trasporto pubblico su gomma che consente di alleggerire il carico su strade e parcheggi e, allo stesso tempo, raggiungere e scoprire in comodità le gemme del territorio, sia in estate che in inverno. Arrivare all’altopiano con i mezzi pubblici è davvero facile: dalla stazione ferroviaria di Trento sono frequenti gli autobus che in meno di un’ora raggiungono Andalo e Molveno. Resta inoltre attiva la Paganella Guest Card, gratuita per tutti gli ospiti che soggiornano in Paganella, che garantisce l’accesso libero ai trasporti pubblici provinciali.



Spostarsi senza stress per l’ambiente e le persone “Nel settore turistico, quando l’afflusso di visitatori è elevato, spesso si parla di overtourism, ma è un termine che tende a banalizzare il problema. Non è il numero di turisti a essere problematico, ma il sovraccarico in aree specifiche e la mancanza di una gestione adeguata dei flussi: per questo preferiamo parlare di hotspot management, un sistema di gestione che già mettiamo in atto e che il nuovo sistema di mobilità va a implementare e migliorare”, osserva Luca D’Angelo, Destination Manager & Executive Director di Visit Paganella. “Non si tratta solo di potenziare i collegamenti, ma anche di offrire a residenti e ospiti un’alternativa all’auto privata, rendendo gli spostamenti senza stress per l’ambiente e per le persone, che potranno muoversi comunque liberamente”.