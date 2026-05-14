Mondo
Kate e l’abbraccio di Reggio Emilia
La Principessa del Galles, arrivata in Italia per conoscere il metodo Reggio Emilia Approach, è stata accolta da un bagno di folla festante. Si tratta della prima visita internazionale dalla malattia. Prima di tornare a Londra ha impastato tortelli con le casalinghe della tradizione.
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi