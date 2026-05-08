Il 14 e il 15 maggio il Parco si trasforma in un grande spazio educativo con Forze Armate, Forze dell’Ordine e Istituzioni. Più di 50 progetti didattici sui temi di attualità per avvicinare i giovani al presente e metterli in contatto con chi lavora ogni giorno per il funzionamento del nostro Paese ascolta articolo

Magicland si prepara a ospitare la seconda edizione degli School Days. L’iniziativa realizzata in collaborazione con Esercito Italiano, Polizia di Stato, Aeronautica Militare, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Vigili del Fuoco, Guardia Costiera, ma anche con enti istituzionali e realtà operative di rilievo nazionale. Il 13 e 14 maggio, Magicland si trasformerà nella “Scuola senza pareti più grande d’Italia”, presentando oltre 50 progetti su temi di grande attualità curati direttamente da Forze Armate, Forze dell’Ordine e Istituzioni. Le giornate sono dedicate agli studenti e alle studentesse di tutta Italia per incontrarsi in un contesto dove l’apprendimento di costruisce tramite l’esperienza diretta. Non si tratta solo di un’uscita scolastica, ma di un progetto educativo strutturato in cui si mischiano contenuti didattici, partecipazione attiva e coinvolgimento emotivo.

Un'occasione di incontro tra scuola e realtà L’obiettivo degli School Days è trasformare la conoscenza in esperienza concreta, avvicinando i ragazzi ai temi più urgenti del presente e mettendoli in contatto diretto con chi, ogni giorno, opera per la sicurezza e il funzionamento del Paese. I progetti didattici si dividono tra esperienze immersive, dimostrazioni dal vivo e attività interattive, passando dalla violenza di genere al bullismo e cyberbullismo, dall’uso consapevole della tecnologia e dei social alla sicurezza stradale, fino alla tutela dell’ambiente e alla legalità. Ogni tema verrà affrontato con un approccio pratico, così da far vivere ai partecipanti delle situazioni reali in prima persona. È proprio questo aspetto a rendere gli School Days un progetto completamente nuovo: la pratica si sostituisce alla teoria e persino le attrazioni del Parco divengono strumenti di apprendimento. Gli studenti e le studentesse potranno, infatti, assistere alla ricostruzione di una scena del crimine all’interno di una horror house o partecipare a esercitazioni operative in contesti di emergenza. Vedi anche Magicland e Anas presentano Dogland, l'area cani al parco divertimenti