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Buongiorno e buon 25 aprile: frasi e immagini da inviare su WhatsApp

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Il 25 aprile si celebra la festa della Liberazione dal regime fascista e dall’occupazione militare tedesca dell’esercito nazista, avvenuta nel 1945. Da Ungaretti a Segre, alcune frasi per celebrare questa ricorrenza 

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