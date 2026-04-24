Bambini in viaggio, 5 ecomusei in Valtellina

La Valtellina si conferma una meta ideale per chi desidera vivere un'esperienza di viaggio autentica e immersiva, capace di andare oltre la vacanza tradizionale. In questo contesto si inserisce il concetto di "whycation", un approccio al turismo più consapevole e profondo, basato sulla scoperta del territorio, delle comunità locali e delle loro tradizioni, tra cui i cinque ecomusei che vi proponiamo oggi.