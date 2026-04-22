Da IKEA a Franciacorta, gli eventi Food da non perdere al Fuorisalone

Introduzione

Installazioni, talk, mostre ma anche cibo e bere. Dal 20 al 26 aprile, durante la Milano Design Week, il capoluogo lombardo si trasforma per accogliere anche tutti gli eventi del Fuorisalone. Brera, Tortona, 5Vie, Isola e Porta Venezia sono le mete tradizionali ma quest’anno non sono mancate alcune nuove location, come la Torre Velasca o il Superstudio Village, nel quartiere Bovisa. Per le strade della città si possono trovare negozi pop-up, chioschi di food and beverage ma anche bar e ristoranti che diventano luoghi per esperienze culturali e di design. Ecco alcune indicazioni per orientarsi tra gli eventi Food e capire dove andare per avere anche alcuni assaggi gratis.