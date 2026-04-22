Da IKEA a Franciacorta, gli eventi Food da non perdere al Fuorisalone

Design Week 2026, da IKEA a Franciacorta gli eventi Food da non perdere al FuorisaloneLifestyle
Introduzione
Installazioni, talk, mostre ma anche cibo e bere. Dal 20 al 26 aprile, durante la Milano Design Week, il capoluogo lombardo si trasforma per accogliere anche tutti gli eventi del Fuorisalone. Brera, Tortona, 5Vie, Isola e Porta Venezia sono le mete tradizionali ma quest’anno non sono mancate alcune nuove location, come la Torre Velasca o il Superstudio Village, nel quartiere Bovisa. Per le strade della città si possono trovare negozi pop-up, chioschi di food and beverage ma anche bar e ristoranti che diventano luoghi per esperienze culturali e di design. Ecco alcune indicazioni per orientarsi tra gli eventi Food e capire dove andare per avere anche alcuni assaggi gratis.
Quello che devi sapere
EATALY - CASA di Giotto Calendoli
Eataly Milano Smeraldo ospita CASA, il progetto artistico di Giotto Calendoli con INTERNI Materiae. Aperta il 20 aprile per la Design Week, l’installazione resta visitabile fino al 4 maggio. Un percorso che parla di ricordi, amore e condivisione che si concretizza con l'unione tra cibo e design dando vita alla limited edition di Spaghetti Amore Eataly.
Dove: piazza XXV Aprile 10
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COCA COLA - fuori Fuorisalone, enjoy the night with zero worries
Al Tortona District c’è l’installazione di Coca-Cola: “fuori Fuorisalone, enjoy the night with zero worries”. Uno spazio immersivo pensato per offrire ai visitatori una pausa di relax con Coca-Cola Zero Caffeina Zero Zuccheri. Il pubblico si troverà all’interno di una glass house accogliente, dove le persone possono fermarsi per chiacchierare e socializzare staccando la testa dagli impegni e dai ritmi frenetici della città.
Dove: via Tortona 33
Per approfondire: Milano Design Week 2026: installazioni da non perdere al Fuorisalone
IKEA - Food For Thought
Dal 21 al 26 aprile lo Spazio Maiocchi di zona porta Venezia ospita l’esposizione di IKEA dal titolo “Food For Thought”. Uno spazio che unisce design, cibo e convivialità per offrire al pubblico un’esperienza immersiva dedicata alla cucina e ai rituali dello stare insieme attorno alla tavola. In anteprima alla Milano Design Week, inoltre, IKEA presenta una nuova collezione definita come un manifesto dell’identità dell’azienda svedese.
Dove: Spazio Maiocchi, via Maiocchi 7
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PORTA VENEZIA FOOD DISTRICT
Per la prima volta, il Fuorisalone 2026 ospita il nuovo Food District organizzato dal Porta Venezia Design District: tutto il quartiere attorno al parco Montanelli si trasforma per ospitare un percorso tra design, cultura e gastronomia. Con installazioni in strada o angoli dedicati nei più famosi locali e ristoranti della zona, il pubblico può vivere esperienze culinarie e assaggiare degustazioni di cibo e bevande: Eroica Caffè, Consorzio Stoppani e Bao House sono solo alcune delle mete da non perdere.
Dove: porta Venezia
CROMO TEA
Una location inedita ospita CROMO Tea: a Torre Velasca il brand emergente di tè allestisce una tea house contemporanea dove degustare miscele provenienti da ogni parte del mondo. L’accesso è gratuito ma su prenotazione.
Dove: Piazza Velasca
STARBUCKS
Anche la Starbucks Reserve™ Roastery di Milano è al Fuorisalone con il suo omaggio alla cultura del caffè espresso italiano. Per l’occasione, il negozio di via Durini si è trasformato in uno spazio espositivo dedicato all'economia circolare che si unisce all’arte: con la collaborazione di SLIDE, Krillmat e Favaretto & Partners, il progetto di Starbucks dà nuova vita ai fondi di caffè che diventano arredi e installazioni realizzati con materiali riciclati.
Dove: via Durini 28
BINDI
E non può mancare uno storico nome milanese: Bindi. Nei giorni del Fuorisalone la celebre pasticceria del capoluogo lombardo celebra i suoi 80 anni di storia e lo fa con un progetto in collaborazione con Nilufar Depot, nel contesto del tema Nilufar Grand Hotel. Nei giardini il pubblico può trovare un pop-up per una pausa gourmet a base di dolce. Il protagonista è il Profiterole celebrativo degli 80 anni, realizzato in edizione limitata e ispirato alla ricetta originale di Romano Bindi, servito in un contenitore in terracotta nero pensato per l’occasione.
Dove: Viale Lancetti, 34
DE CECCO LIMITED EDITION
La rinomata pasta italiana sbarca al Fuorisalone con un temporary shop nel cuore di Brera. Gastronomia, estetica e design si incontrano nella nuova pasta De Cecco Limited edition. Spazio anche a workshop di arte e creatività dove il pubblico può mettersi all’opera per trasformare la pasta in design.
Dove: Via Pontaccio 19
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FRANCIACORTA STUDIO
Non solo cibo al Fuorisalone. Franciacorta Studio porta il vino franciacortino a Milano con un progetto espositivo e culturale che mette in dialogo materia, design e territorio. Al centro, il tema della trasformazione della materia: un principio che accomuna vino e marmo, due elementi apparentemente distanti ma uniti da origine, tempo e intervento umano. Spazio anche alle degustazioni che portano il pubblico tra i vigneti della Franciacorta.
Dove: Showroom Slowear, Corso Sempione, 4
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