Fuorisalone 2026, le nuove location: da Torre Velasca a Piscina Romano

Fuorisalone 2026, le nuove location da scoprire: dalla Torre Velasca alla Piscina RomanoLifestyle
Oltre agli storici luoghi milanesi che nelle precedenti edizioni hanno accolto progetti e installazioni, quest'anno la Design Week vede protagonisti anche nuovi spazi, tra ex fabbriche industriali, ville e palazzi storici e nuovi showroom. Tra questi ci sono Villa Pestarini e l'iconica Torre Velasca
Il Fuorisalone 2026 torna a ridisegnare la mappa creativa di Milano, accendendo i riflettori anche su location del tutto nuove. Oltre agli storici luoghi milanesi che nelle precedenti edizioni hanno accolto progetti e installazioni, quest'anno la Design Week vede protagonisti anche nuovi spazi, tra ex fabbriche industriali, ville e palazzi storici e nuovi showroom. Il Fuorisalone si conferma ancora una volta come un laboratorio diffuso, capace di dare vita a un itinerario all'insegna della creatività, dell'innovazione e della cultura. Tra le varie location di questa edizione spiccano luoghi iconici riscoperti, architetture simboliche e ambienti urbani trasformati eccezionalmente in palcoscenici per il mondo del design e dell'arte (MILANO DESIGN WEEK - LA GUIDA).
Villa Pestarini
Tra le new entry del Fuorisalone 2026 troviamo Villa Pestarini. Aperta al pubblico per la prima volta, la suggestiva residenza privata degli anni Trenta, progettata da Franco Albini vicino a Piazza Tripoli, ospiterà le creazioni di Alcova, la collettiva di design di ricerca.
Ospedale Militare di Baggio
Oltre a Villa Pestarini, le opere di Alcova saranno visibili anche negli spazi dell’Ospedale Militare di Baggio. Inaugurata nel 1931 per sostituire l'antico Ospedale militare di Sant’Ambrogio, la struttura è attualmente gestita dall'Esercito italiano e generalmente non è accessibile al pubblico.
Piscina Romano
Tra le location da scoprire durante i giorni della Design Week milanese spicca anche la Piscina Romano. Inaugurata nel 1929 su progetto dell’ingegnere-architetto Luigi Lorenzo Secchi, la storica struttura accoglie nei suoi spazi "Over and Over and Over and Over" di 6:AM, un'esposizione che trasforma il vetro contemporaneo in un’esperienza immersiva. Antico e contemporaneo si fondono così nella Piscina, che conserva ancora l’impronta architettonica dell’epoca.
Torre Velasca
Tra i luoghi iconici di Milano non può mancare la Torre Velasca. Progettata dallo Studio BBPR e completata nel 1958, la torre milanese diventa protagonista del Fuorisalone 2026 ospitando al suo 16° piano “Polish Modernism. A Struggle for Beauty”, un progetto espositivo di Visteria Foundation. La mostra offre un'affascinante lettura del modernismo polacco unendo opere storiche e creazioni contemporanee.
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Superstudio Village
Tra le novità di quest'anno c'è anche Superstudio Village, nel quartiere Bovisa, che accoglie nei suoi spazi SuperPlayground. Con programma dedicato a giovani designer, studi emergenti e collettive, il progetto comprende l’installazione immersiva “Keep Your Bubble” di Lousy Auber: si tratta di un'architettura morbida realizzata con tessuti di mongolfiere dismesse, dando vita a una struttura gonfiabile e interattiva che riflette su trasformazione e riuso.
Palazzo Acerbi
Tra gli edifici storici di Milano spicca anche l'antico Palazzo Acerbi. Celebre per la palla di cannone ancora incastonata in facciata, memoria delle Cinque Giornate di Milano, il palazzo seicentesco accoglie quest'anno nei suoi spazi un'esposizione di H&M HOME in collaborazione con l'interior designer americana Kelly Wearstler. Presentata attraverso un’installazione concettuale, la mostra regala un’anteprima esclusiva degli oggetti, insieme a componenti su misura realizzati in legno, metallo, ceramica, marmo e tessuti.
Palazzo Galbani
Tra le location da scoprire rientra anche Palazzo Galbani. Costruito tra il 1956 e il 1959 su progetto di Eugenio ed Ermenegildo Soncini con Giuseppe Pestalozza come sede della società Galbani, la struttura milanese ospita la Paris Internationale, la fiera indipendente di arte contemporanea parigina. Gli spazi del palazzo modernista milanese, situato in via Fabio Filzi 25 e attualmente in fase di riqualificazione per opera dello studio Park Associati, sarà la nuova sede della kermesse francese.
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