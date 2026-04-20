Fuorisalone 2026, le nuove location: da Torre Velasca a Piscina Romano

Oltre agli storici luoghi milanesi che nelle precedenti edizioni hanno accolto progetti e installazioni, quest'anno la Design Week vede protagonisti anche nuovi spazi, tra ex fabbriche industriali, ville e palazzi storici e nuovi showroom. Tra questi ci sono Villa Pestarini e l'iconica Torre Velasca ascolta articolo

Il Fuorisalone 2026 torna a ridisegnare la mappa creativa di Milano, accendendo i riflettori anche su location del tutto nuove. Oltre agli storici luoghi milanesi che nelle precedenti edizioni hanno accolto progetti e installazioni, quest'anno la Design Week vede protagonisti anche nuovi spazi, tra ex fabbriche industriali, ville e palazzi storici e nuovi showroom. Il Fuorisalone si conferma ancora una volta come un laboratorio diffuso, capace di dare vita a un itinerario all'insegna della creatività, dell'innovazione e della cultura. Tra le varie location di questa edizione spiccano luoghi iconici riscoperti, architetture simboliche e ambienti urbani trasformati eccezionalmente in palcoscenici per il mondo del design e dell'arte (MILANO DESIGN WEEK - LA GUIDA).

Villa Pestarini Tra le new entry del Fuorisalone 2026 troviamo Villa Pestarini. Aperta al pubblico per la prima volta, la suggestiva residenza privata degli anni Trenta, progettata da Franco Albini vicino a Piazza Tripoli, ospiterà le creazioni di Alcova, la collettiva di design di ricerca. Ospedale Militare di Baggio Oltre a Villa Pestarini, le opere di Alcova saranno visibili anche negli spazi dell’Ospedale Militare di Baggio. Inaugurata nel 1931 per sostituire l'antico Ospedale militare di Sant’Ambrogio, la struttura è attualmente gestita dall'Esercito italiano e generalmente non è accessibile al pubblico. Piscina Romano Tra le location da scoprire durante i giorni della Design Week milanese spicca anche la Piscina Romano. Inaugurata nel 1929 su progetto dell’ingegnere-architetto Luigi Lorenzo Secchi, la storica struttura accoglie nei suoi spazi "Over and Over and Over and Over" di 6:AM, un'esposizione che trasforma il vetro contemporaneo in un’esperienza immersiva. Antico e contemporaneo si fondono così nella Piscina, che conserva ancora l’impronta architettonica dell’epoca. Torre Velasca Tra i luoghi iconici di Milano non può mancare la Torre Velasca. Progettata dallo Studio BBPR e completata nel 1958, la torre milanese diventa protagonista del Fuorisalone 2026 ospitando al suo 16° piano “Polish Modernism. A Struggle for Beauty”, un progetto espositivo di Visteria Foundation. La mostra offre un'affascinante lettura del modernismo polacco unendo opere storiche e creazioni contemporanee. Vedi anche Fuorisalone 2026 a Milano, in arrivo 300mila visitatori