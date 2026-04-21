Milano, al via il Salone del Mobile 2026, gli eventi da non perdere

Introduzione

Tutto pronto per l'attesissimo appuntamento milanese con il mondo del design e il mondo dell'abitare. Dal 21 al 26 aprile, a Fiera Milano torna il Salone del Mobile, alla sua 64esima edizione. Milano riunirà oltre 1.900 espositori da 32 Paesi. A fare da filo rosso all’edizione 2026, è un’architettura di contenuti e percorsi espositivi sempre più integrati. Il Ministero della Cultura partecipa per la prima volta al Salone con il progetto 'Made in Mic'. Mentre in città sono centinaia gli eventi del Fuorisalone. Il sindaco Sala: "Un'occasione milanese per scoprire nuovi quartieri".