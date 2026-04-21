Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 21 aprile: numeri vincenti

Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, martedì 21 aprile.
Quello che devi sapere
Il gioco del Lotto
Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
Per approfondire: Le estrazioni di sabato 18 aprile
I numeri vincenti del Lotto del 21 aprile
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di martedì 21 aprile 2026:
- Bari: 9 - 71 - 42 - 73 - 26
- Cagliari: 59 - 6 - 70 - 50 - 11
- Firenze: 90 - 88 - 22 - 5 - 60
- Genova: 23 - 11 - 79 - 17 - 40
- Milano: 7 - 16 - 54 - 20 - 30
- Napoli: 43 - 9 - 48 - 16 - 32
- Palermo: 10 - 55 - 72 - 15 - 28
- Roma: 67 - 32 - 13 - 41 - 4
- Torino: 75 - 76 - 32 - 26 - 87
- Venezia: 48 - 52 - 35 - 54 - 19
- Nazionale: 15 - 39 - 25 - 33 - 50
Per approfondire: Dal Lotto al Superenalotto, le nuove regole per i giochi numerici
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
Il 10eLotto di martedì 21 aprile
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 21 aprile sono:
6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 16 - 23 - 32 - 42 - 43 - 48 - 52 - 55 - 59 - 67 - 71 - 75 - 76 - 88 - 90
Numero oro: 9
Doppio oro: 9 - 71
Extra: 5 - 13 - 15 - 17 - 20 - 22 - 26 - 35 - 41 - 50 - 54 - 70 - 72 - 73 - 79
Superenalotto: come funziona
Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.
Per approfondire: Superenalotto, estrazione da record: voi sapreste come incassare? Ecco come fare
Superenalotto, jackpot e numeri del 21 aprile
Ecco i numeri estratti il 21 aprile 2026:
La combinazione vincente è: 18 - 19 - 40 - 43 - 56 - 77
Il numero Jolly è: 6
Il numero Superstar è: 65
Jackpot del Superenalotto del 21-04-2026: 152.600.000 euro
Jackpot del prossimo Superenalotto del 23-04-2026: 153.500.000 euro
Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona
Le quote del Superenalotto
Le quote del Concorso Superenalotto/Superstar di oggi:
Superenalotto
- Punti 6: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5+: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5: 2 totalizzano Euro: 93.725,23
- Punti 4: 480 totalizzano Euro: 397,78
- Punti 3: 19.681 totalizzano Euro: 29,20
- Punti 2: 340.306 totalizzano Euro: 5,24
Superstar
- Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 4SS: 3 totalizzano Euro: 39.778,00
- Punti 3SS: 96 totalizzano Euro: 2.920,00
- Punti 2SS: 1.463 totalizzano Euro: 100,00
- Punti 1SS: 9.948 totalizzano Euro: 10,00
- Punti 0SS: 20.051 totalizzano Euro: 5,00
Vincite Seconda Chance 50 Euro: 109 totalizzano Euro: 5.450,00
Vincite Seconda Chance 3 Euro: 16.420 totalizzano Euro: 49.260,00
Vincite WinBox 1: 2.272 totalizzano Euro: 56.800,00
Vincite WinBox 2: 261.810 totalizzano Euro: 531.132,00
Totale vincite Seconda Chance: 16.529
Totale vincite WinBox: 264.082
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto di giovedì 23 aprile 2026, ecco qui i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Bari 41 (manca da 109 estrazioni)
- Nazionale 22 (manca da 101 estrazioni)
- Firenze 47 (manca da 99 estrazioni)
- Napoli 40 (manca da 94 estrazioni)
- Palermo 45 (manca da 88 estrazioni)
- Cagliari 41 (manca da 87 estrazioni)
- Bari 67 (manca da 82 estrazioni)
- Cagliari 26 (manca da 81 estrazioni)
- Napoli 1 (manca da 73 estrazioni)
- Roma 17 (manca da 72 estrazioni)
- Torino 65 (manca da 72 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 41 (manca da 109 estrazioni) - 67 (da 82) - 66 (da 70)
- Cagliari 41 (manca da 87 estrazioni) - 26 (da 81) - 52 (da 61)
- Firenze 47 (manca da 99 estrazioni) - 33 (da 70) - 78 (da 58)
- Genova 66 (manca da 69 estrazioni) - 6 (da 59) - 49 (da 57)
- Milano 77 (manca da 66 estrazioni) - 61 (da 60) - 88 (da 50)
- Napoli 40 (manca da 94 estrazioni) - 1 (da 73) - 36 (da 65)
- Palermo 45 (manca da 88 estrazioni) - 90 (da 64) - 36 (da 54)
- Roma 17 (manca da 72 estrazioni) - 7 (da 62) - 37 e 34 (da 61)
- Torino 65 (manca da 72 estrazioni) - 49 (da 71) - 88 (da 67)
- Venezia 79 (manca da 71 estrazioni) - 17 (da 49) - 33 (da 42)
- Nazionale 22 (manca da 101 estrazioni) - 51 (da 61) - 30 (da 60)
Per approfondire: Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?
I numeri ritardatari del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 23 aprile sono:
- 70 (da 80) - 82 (da 58) - 73 (da 55) - 65 (da 53) - 86 (da 46) - 31 e 75 (da 42)
Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record