Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 21 aprile: numeri vincenti

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Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 21 aprile: i numeri vincenti

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©Ansa

Introduzione

Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, martedì 21 aprile.

Quello che devi sapere

Il gioco del Lotto

Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.

 

Per approfondire: Le estrazioni di sabato 18 aprile

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I numeri vincenti del Lotto del 21 aprile

Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di martedì 21 aprile 2026:

  • Bari:                 9 - 71 - 42 - 73 - 26
  • Cagliari:           59 - 6 - 70 - 50 - 11
  • Firenze:           90 - 88 - 22 - 5 - 60
  • Genova:           23 - 11 - 79 - 17 - 40
  • Milano:            7 - 16 - 54 - 20 - 30
  • Napoli:             43 - 9 - 48 - 16 - 32
  • Palermo:          10 - 55 - 72 - 15 - 28
  • Roma:              67 - 32 - 13 - 41 - 4
  • Torino:             75 - 76 - 32 - 26 - 87
  • Venezia:           48 - 52 - 35 - 54 - 19
  • Nazionale:       15 - 39 - 25 - 33 - 50

 

Per approfondireDal Lotto al Superenalotto, le nuove regole per i giochi numerici

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La serie fortunata del 10eLotto

All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.

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Il 10eLotto di martedì 21 aprile

I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 21 aprile sono:

 

6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 16 - 23 - 32 - 42 - 43 - 48 - 52 - 55 - 59 - 67 - 71 - 75 - 76 - 88 - 90

 

Numero oro: 9

 

Doppio oro: 9 - 71

 

Extra: 5 - 13 - 15 - 17 - 20 - 22 - 26 - 35 - 41 - 50 - 54 - 70 - 72 - 73 - 79

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Superenalotto: come funziona

Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:

  • due numeri;
  • tre numeri;
  • quattro numeri;
  • cinque numeri;
  • cinque numeri più il numero jolly (5+1);
  • tutti i sei numeri.

 

Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.

 

Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.

 

Per approfondire: Superenalotto, estrazione da record: voi sapreste come incassare? Ecco come fare

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Superenalotto, jackpot e numeri del 21 aprile

Ecco i numeri estratti il 21 aprile 2026:

 

La combinazione vincente è: 18 - 19 - 40 - 43 - 56 - 77

 

Il numero Jolly è: 6

 

Il numero Superstar è: 65

 

Jackpot del Superenalotto del 21-04-2026: 152.600.000 euro

 

Jackpot del prossimo Superenalotto del 23-04-2026: 153.500.000 euro

 

Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona

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Le quote del Superenalotto

Le quote del Concorso Superenalotto/Superstar di oggi:

Superenalotto

  • Punti 6: 0 totalizzano Euro: 0,00
  • Punti 5+: 0 totalizzano Euro: 0,00
  • Punti 5: 2 totalizzano Euro: 93.725,23
  • Punti 4: 480 totalizzano Euro: 397,78
  • Punti 3: 19.681 totalizzano Euro: 29,20
  • Punti 2: 340.306 totalizzano Euro: 5,24

 

Superstar

  • Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
  • Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
  • Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00
  • Punti 4SS: 3 totalizzano Euro: 39.778,00
  • Punti 3SS: 96 totalizzano Euro: 2.920,00
  • Punti 2SS: 1.463 totalizzano Euro: 100,00
  • Punti 1SS: 9.948 totalizzano Euro: 10,00
  • Punti 0SS: 20.051 totalizzano Euro: 5,00

 

Vincite Seconda Chance 50 Euro: 109 totalizzano Euro: 5.450,00

 

Vincite Seconda Chance 3 Euro: 16.420 totalizzano Euro: 49.260,00

 

Vincite WinBox 1: 2.272 totalizzano Euro: 56.800,00

 

Vincite WinBox 2: 261.810 totalizzano Euro: 531.132,00

 

Totale vincite Seconda Chance: 16.529

 

Totale vincite WinBox: 264.082

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I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto

Per la prossima estrazione del Lotto di giovedì 23 aprile 2026, ecco qui i numeri ritardatari.

 

I numeri ritardatari in assoluto: 

  • Bari                   41 (manca da 109 estrazioni)
  • Nazionale         22 (manca da 101 estrazioni)
  • Firenze              47 (manca da 99 estrazioni)
  • Napoli              40 (manca da 94 estrazioni)
  • Palermo          45 (manca da 88 estrazioni)
  • Cagliari            41 (manca da 87 estrazioni)
  • Bari                   67 (manca da 82 estrazioni)
  • Cagliari             26 (manca da 81 estrazioni)
  • Napoli               1 (manca da 73 estrazioni)
  • Roma                17 (manca da 72 estrazioni)
  • Torino               65 (manca da 72 estrazioni)

Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:

  • Bari                41 (manca da 109 estrazioni) - 67 (da 82) - 66 (da 70)
  • Cagliari          41 (manca da 87 estrazioni) - 26 (da 81) - 52 (da 61)
  • Firenze           47 (manca da 99 estrazioni) - 33 (da 70) - 78 (da 58)
  • Genova           66 (manca da 69 estrazioni) - 6 (da 59) - 49 (da 57)
  • Milano            77 (manca da 66 estrazioni) - 61 (da 60) - 88 (da 50)
  • Napoli            40 (manca da 94 estrazioni) - 1 (da 73) - 36 (da 65)
  • Palermo          45 (manca da 88 estrazioni) - 90 (da 64) - 36 (da 54)
  • Roma              17 (manca da 72 estrazioni) - 7 (da 62) - 37 e 34 (da 61)
  • Torino             65 (manca da 72 estrazioni) - 49 (da 71) - 88 (da 67)
  • Venezia          79 (manca da 71 estrazioni) - 17 (da 49) - 33 (da 42)
  • Nazionale       22 (manca da 101 estrazioni) - 51 (da 61) - 30 (da 60)

 

Per approfondire: Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?

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I numeri ritardatari del Superenalotto

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 23 aprile sono:

 

  • 70 (da 80) - 82 (da 58) - 73 (da 55) - 65 (da 53) - 86 (da 46) - 31 e 75 (da 42)

 

Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record

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