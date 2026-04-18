Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 18 aprile: numeri vincenti

Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, sabato 18 aprile.
Quello che devi sapere
Il gioco del Lotto
Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
Per approfondire: Le estrazioni di venerdì 17 aprile
I numeri vincenti del Lotto del 18 aprile
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di sabato 18 aprile 2026:
- Bari: 42 - 44 - 87 - 52 - 39
- Cagliari: 20 - 58 - 64 - 90 - 31
- Firenze: 37 - 23 - 45 - 36 - 62
- Genova: 34 - 11 - 75 - 81 - 10
- Milano: 46 - 44 - 71 - 59 - 85
- Napoli: 69 - 24 - 75 - 86 - 20
- Palermo: 85 - 60 - 81 - 28 - 9
- Roma: 56 - 71 - 6 - 31 - 49
- Torino: 5 - 15 - 32 - 31 - 82
- Venezia: 1 - 32 - 27 - 12 - 50
- Nazionale: 59 - 6 - 77 - 9 - 18
Per approfondire: Dal Lotto al Superenalotto, le nuove regole per i giochi numerici
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
Il 10eLotto di sabato 18 aprile
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 18 aprile sono:
1 - 5 - 11 - 15 - 20 - 23 - 24 - 32 - 34 - 37 - 42 - 44 - 46 - 56 - 58 - 60 - 69 - 71 - 85 - 87
Numero oro: 42
Doppio oro: 42 - 44
Extra: 6 - 12 - 27 - 28 - 31 - 36 - 39 - 45 - 52 - 59 - 64 - 75 - 81 - 86 - 90
Superenalotto: come funziona
Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.
Per approfondire: Superenalotto, estrazione da record: voi sapreste come incassare? Ecco come fare
Superenalotto, jackpot e numeri del 18 aprile
Ecco i numeri estratti il 18 aprile 2026:
La combinazione vincente è: 11 - 22 - 28 - 33 - 68 - 77
Il numero Jolly è: 9
Il numero Superstar è: 70
Jackpot del Superenalotto del 18-04-2026: 151.700.000 euro
Jackpot del prossimo Superenalotto del 21-04-2026: 152.600.000 euro
Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona
Le quote del Superenalotto
Le quote del Concorso Superenalotto/Superstar di oggi:
Superenalotto
- Punti 6: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5+: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5: 15 totalizzano Euro: 14.073,27
- Punti 4: 1.201 totalizzano Euro: 178,67
- Punti 3: 32.579 totalizzano Euro: 19,85
- Punti 2: 435.696 totalizzano Euro: 5,00
Superstar
- Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 4SS: 7 totalizzano Euro: 17.867,00
- Punti 3SS: 130 totalizzano Euro: 1.985,00
- Punti 2SS: 2.002 totalizzano Euro: 100,00
- Punti 1SS: 12.343 totalizzano Euro: 10,00
- Punti 0SS: 25.575 totalizzano Euro: 5,00
Vincite Seconda Chance 50 Euro: 121 totalizzano Euro: 6.050,00
Vincite Seconda Chance 3 Euro: 18.298 totalizzano Euro: 54.894,00
Vincite WinBox 1: 2.522 totalizzano Euro: 63.050,00
Vincite WinBox 2: 286.355 totalizzano Euro: 582.880,00
Totale vincite Seconda Chance: 18.419
Totale vincite WinBox: 288.877
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto di martedì 21 aprile 2026, ecco qui i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Bari 41 (manca da 108 estrazioni)
- Nazionale 22 (manca da 100 estrazioni)
- Firenze 47 (manca da 98 estrazioni)
- Napoli 40 (manca da 93 estrazioni)
- Firenze 90 (manca da 88 estrazioni)
- Palermo 45 (manca da 87 estrazioni)
- Cagliari 41 (manca da 86 estrazioni)
- Bari 67 (manca da 81 estrazioni)
- Cagliari 26 (manca da 80 estrazioni)
- Nazionale 50 (manca da 74 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 41 (manca da 108 estrazioni) - 67 (da 81) - 66 (da 69)
- Cagliari 41 (manca da 86 estrazioni) - 26 (da 80) - 52 (da 60)
- Firenze 47 (manca da 98 estrazioni) - 90 (da 88) - 33 (da 69)
- Genova 66 (manca da 68 estrazioni) - 6 (da 58) - 49 (da 56)
- Milano 77 (manca da 65 estrazioni) - 61 (da 59) - 88 (da 49)
- Napoli 40 (manca da 93 estrazioni) - 1 (da 72) - 36 (da 64)
- Palermo 45 (manca da 87 estrazioni) - 90 (da 63) - 36 (da 53)
- Roma 17 (manca da 71 estrazioni) - 7 (da 61) - 37 e 34 (da 60)
- Torino 65 (manca da 71 estrazioni) - 49 (da 70) - 88 (da 66)
- Venezia 79 (manca da 70 estrazioni) - 35 (da 49) - 17 (da 48)
- Nazionale 22 (manca da 100 estrazioni) - 50 (da 74) - 51 (da 60)
Per approfondire: Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?
I numeri ritardatari del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 21 aprile sono:
- 70 (da 79) - 82 (da 57) - 73 (da 54) - 65 (da 52) - 86 (da 45) - 31 e 75 (da 41)
Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record