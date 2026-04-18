Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 18 aprile: numeri vincenti

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Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 18 aprile: i numeri vincenti

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©Ansa

Introduzione

Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, sabato 18 aprile.

Quello che devi sapere

Il gioco del Lotto

Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.

 

Per approfondire: Le estrazioni di venerdì 17 aprile

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I numeri vincenti del Lotto del 18 aprile

Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di sabato 18 aprile 2026:

  • Bari:                 42 - 44 - 87 - 52 - 39
  • Cagliari:           20 - 58 - 64 - 90 - 31
  • Firenze:            37 - 23 - 45 - 36 - 62
  • Genova:           34 - 11 - 75 - 81 - 10
  • Milano:            46 - 44 - 71 - 59 - 85
  • Napoli:             69 - 24 - 75 - 86 - 20
  • Palermo:          85 - 60 - 81 - 28 - 9
  • Roma:               56 - 71 - 6 - 31 - 49
  • Torino:              5 - 15 - 32 - 31 - 82
  • Venezia:           1 - 32 - 27 - 12 - 50
  • Nazionale:       59 - 6 - 77 - 9 - 18

 

Per approfondireDal Lotto al Superenalotto, le nuove regole per i giochi numerici

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La serie fortunata del 10eLotto

All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.

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Il 10eLotto di sabato 18 aprile

I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 18 aprile sono:

 

1 - 5 - 11 - 15 - 20 - 23 - 24 - 32 - 34 - 37 - 42 - 44 - 46 - 56 - 58 - 60 - 69 - 71 - 85 - 87

 

Numero oro: 42

 

Doppio oro: 42 - 44

 

Extra: 6 - 12 - 27 - 28 - 31 - 36 - 39 - 45 - 52 - 59 - 64 - 75 - 81 - 86 - 90

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Superenalotto: come funziona

Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:

  • due numeri;
  • tre numeri;
  • quattro numeri;
  • cinque numeri;
  • cinque numeri più il numero jolly (5+1);
  • tutti i sei numeri.

 

Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.

 

Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.

 

Per approfondire: Superenalotto, estrazione da record: voi sapreste come incassare? Ecco come fare

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Superenalotto, jackpot e numeri del 18 aprile

Ecco i numeri estratti il 18 aprile 2026:

 

La combinazione vincente è: 11 - 22 - 28 - 33 - 68 - 77

 

Il numero Jolly è: 9

 

Il numero Superstar è: 70

 

Jackpot del Superenalotto del 18-04-2026: 151.700.000 euro

 

Jackpot del prossimo Superenalotto del 21-04-2026: 152.600.000 euro

 

Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona

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Le quote del Superenalotto

Le quote del Concorso Superenalotto/Superstar di oggi:

 

Superenalotto

  • Punti 6: 0 totalizzano Euro: 0,00
  • Punti 5+: 0 totalizzano Euro: 0,00
  • Punti 5: 15 totalizzano Euro: 14.073,27
  • Punti 4: 1.201 totalizzano Euro: 178,67
  • Punti 3: 32.579 totalizzano Euro: 19,85
  • Punti 2: 435.696 totalizzano Euro: 5,00

 

Superstar

  • Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
  • Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
  • Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00
  • Punti 4SS: 7 totalizzano Euro: 17.867,00
  • Punti 3SS: 130 totalizzano Euro: 1.985,00
  • Punti 2SS: 2.002 totalizzano Euro: 100,00
  • Punti 1SS: 12.343 totalizzano Euro: 10,00
  • Punti 0SS: 25.575 totalizzano Euro: 5,00

 

Vincite Seconda Chance 50 Euro: 121 totalizzano Euro: 6.050,00

 

Vincite Seconda Chance 3 Euro: 18.298 totalizzano Euro: 54.894,00

 

Vincite WinBox 1: 2.522 totalizzano Euro: 63.050,00

 

Vincite WinBox 2: 286.355 totalizzano Euro: 582.880,00

 

Totale vincite Seconda Chance: 18.419

 

Totale vincite WinBox: 288.877

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I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto

Per la prossima estrazione del Lotto di martedì 21 aprile 2026, ecco qui i numeri ritardatari.

 

I numeri ritardatari in assoluto: 

  • Bari                   41 (manca da 108 estrazioni)
  • Nazionale         22 (manca da 100 estrazioni)
  • Firenze              47 (manca da 98 estrazioni)
  • Napoli              40 (manca da 93 estrazioni)
  • Firenze           90 (manca da 88 estrazioni)
  • Palermo          45 (manca da 87 estrazioni)
  • Cagliari            41 (manca da 86 estrazioni)
  • Bari                   67 (manca da 81 estrazioni)
  • Cagliari             26 (manca da 80 estrazioni)
  • Nazionale         50 (manca da 74 estrazioni)

Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:

  • Bari                41 (manca da 108 estrazioni) - 67 (da 81) - 66 (da 69)
  • Cagliari          41 (manca da 86 estrazioni) - 26 (da 80) - 52 (da 60)
  • Firenze           47 (manca da 98 estrazioni) - 90 (da 88) - 33 (da 69)
  • Genova           66 (manca da 68 estrazioni) - 6 (da 58) - 49 (da 56)
  • Milano            77 (manca da 65 estrazioni) - 61 (da 59) - 88 (da 49)
  • Napoli            40 (manca da 93 estrazioni) - 1 (da 72) - 36 (da 64)
  • Palermo          45 (manca da 87 estrazioni) - 90 (da 63) - 36 (da 53)
  • Roma              17 (manca da 71 estrazioni) - 7 (da 61) - 37 e 34 (da 60)
  • Torino             65 (manca da 71 estrazioni) - 49 (da 70) - 88 (da 66)
  • Venezia          79 (manca da 70 estrazioni) - 35 (da 49) - 17 (da 48)
  • Nazionale       22 (manca da 100 estrazioni) - 50 (da 74) - 51 (da 60)

 

Per approfondire: Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?

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I numeri ritardatari del Superenalotto

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 21 aprile sono:

 

  • 70 (da 79) - 82 (da 57) - 73 (da 54) - 65 (da 52) - 86 (da 45) - 31 e 75 (da 41)

 

Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record

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