Buongiorno e buona Pasquetta, frasi d'auguri da inviare in questa ricorrenza
Conosciuta anche come Lunedì dell’Angelo, la Pasquetta è il giorno in cui si ricorda la manifestazione dell'angelo alle donne giunte al sepolcro di Gesù. Accanto al valore religioso, la ricorrenza è diventata nel tempo anche sinonimo di convivialità. Ecco una serie di messaggi d'auguri da inviare ai propri cari in questa occasione
- La Pasquetta, conosciuta anche come Lunedì dell’Angelo, si celebra il lunedì successivo alla Pasqua. Secondo la tradizione cristiana, è il giorno in cui si ricorda la manifestazione dell'angelo alle donne giunte al sepolcro di Gesù. Accanto al valore religioso, la Pasquetta è diventata nel tempo anche sinonimo di convivialità, tra gite fuori porta, pranzi all’aperto e momenti trascorsi con amici e familiari. Ecco una serie di frasi e messaggi d'auguri da inviare ai propri cari in questa ricorrenza.
- Ecco un primo augurio da inviare alle persone a cui vogliamo bene: "Buona Pasquetta di cuore. Che tu possa sentire la bellezza delle cose semplici e autentiche. Un cielo aperto, una parola gentile, un gesto d'amore: è lì che vive la felicità".
- "Buona Pasquetta! Che questa giornata sia piena di risate e di momenti semplici ma speciali. Goditi la compagnia giusta, lasciando spazio alla leggerezza e alla voglia di stare bene".
- "Che il tempo di oggi non sia solo pausa, ma un'occasione per ritrovarti. Per ricordarti chi sei e cosa ti rende davvero felice. Con sincerità e profondità, buona Pasquetta".
- "Ti auguro una Pasquetta autentica, di quelle che lasciano un ricordo indelebile. Non servono grandi occasioni, ma persone sincere e tempo vissuto davvero. Che il tuo cuore si riempia di felicità e gratitudine".
- "Che questa Pasquetta sia silenziosamente preziosa, senza bisogno di grandi cose: solo tempo, presenza e verità. Perché spesso è nella semplicità che ritroviamo noi stessi e ciò che conta davvero".
- "Buona Pasquetta. Che tu possa accogliere questa giornata come un piccolo dono inatteso, senza aspettative, ma con apertura. A volte le cose più belle arrivano proprio quando smettiamo di cercarle".
- "Che questa giornata ti ricordi che non serve andare lontano per sentirsi in pace. Ci sono giorni che servono proprio a questo: a ricordarci che possiamo rallentare e guardare con speranza al futuro. Buona Pasquetta".