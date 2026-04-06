 Buongiorno e buona Pasquetta 2026, immagini e frasi di auguri da inviare | Sky TG24
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Buongiorno e buona Pasquetta, frasi d'auguri da inviare in questa ricorrenza

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©IPA/Fotogramma

Conosciuta anche come Lunedì dell’Angelo, la Pasquetta è il giorno in cui si ricorda la manifestazione dell'angelo alle donne giunte al sepolcro di Gesù. Accanto al valore religioso, la ricorrenza è diventata nel tempo anche sinonimo di convivialità. Ecco una serie di messaggi d'auguri da inviare ai propri cari in questa occasione

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