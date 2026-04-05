 Buongiorno e buona Pasqua 2026, immagini e frasi di auguri da inviare | Sky TG24
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Buongiorno e buona Pasqua, frasi d'auguri da inviare in questa festività

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Tra le ricorrenze più importanti del calendario cristiano, la Pasqua celebra la resurrezione di Gesù Cristo. Accanto al suo significato religioso, la festività è diventata nel tempo anche una ricorrenza caratterizzata da alcune tradizioni irrununciabili, come lo scambio delle uova di cioccolato e i momenti condivisi con le persone care. Ecco una serie di frasi d'auguri da inviare in questa occasione 

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Buongiorno e buona Pasqua, frasi d'auguri da inviare

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