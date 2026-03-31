Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 31 marzo: numeri vincenti

Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, martedì 31 marzo.
Quello che devi sapere
Il gioco del Lotto
Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
Per approfondire: Le estrazioni di sabato 28 marzo
I numeri vincenti del Lotto del 31 marzo
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di martedì 31 marzo 2026:
- Bari: 64 - 9 - 80 - 53 - 34
- Cagliari: 65 - 25 - 53 - 11 - 4
- Firenze: 52 - 61 - 16 - 58 - 66
- Genova: 28 - 61 - 2 - 72 - 60
- Milano: 40 - 87 - 27 - 22 - 5
- Napoli: 28 - 17 - 30 - 29 - 37
- Palermo: 65 - 15 - 79 - 20 - 52
- Roma: 84 - 58 - 35 - 80 - 60
- Torino: 34 - 7 - 48 - 35 - 55
- Venezia: 18 - 24 - 23 - 26 - 87
- Nazionale: 77 - 81 - 40 - 26 - 73
Per approfondire: Dal Lotto al Superenalotto, le nuove regole per i giochi numerici
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
Il 10eLotto di martedì 31 marzo
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 31 marzo sono:
7 - 9 - 15 - 16 - 17 - 18 - 24 - 25 - 28 - 34 - 40 - 52 - 53 - 58 - 61 - 64 - 65 - 80 - 84 - 87
Numero oro: 64
Doppio oro: 64 - 9
Extra: 2 - 4 - 11 - 20 - 22 - 23 - 26 - 27 - 29 - 30 - 35 - 48 - 66 - 72 - 79
Superenalotto: come funziona
Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.
Per approfondire: Superenalotto, estrazione da record: voi sapreste come incassare? Ecco come fare
Superenalotto, jackpot e numeri del 31 marzo
Ecco i numeri estratti il 31 marzo 2026:
La combinazione vincente è: 01 - 03 - 39 - 46 - 47 - 61
Il numero Jolly è: 25
Il numero Superstar è: 67
Jackpot del Superenalotto del 31-03-2026: 142.300.000 euro
Jackpot del prossimo Superenalotto del 02-04-2026: 143.100.000 euro
Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona
Le quote del Superenalotto
Le quote del Concorso Superenalotto/Superstar di oggi:
Superenalotto
- Punti 6: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5+: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5: 2 totalizzano Euro: 91.109,66
- Punti 4: 465 totalizzano Euro: 398,90
- Punti 3: 20.801 totalizzano Euro: 26,85
- Punti 2: 349.269 totalizzano Euro: 5,00
Superstar
- Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 4SS: 5 totalizzano Euro: 39.890,00
- Punti 3SS: 92 totalizzano Euro: 2.685,00
- Punti 2SS: 1.465 totalizzano Euro: 100,00
- Punti 1SS: 9.924 totalizzano Euro: 10,00
- Punti 0SS: 20.738 totalizzano Euro: 5,00
Vincite Seconda Chance 50 Euro: 106 totalizzano Euro: 5.300,00
Vincite Seconda Chance 3 Euro: 15.909 totalizzano Euro: 47.727,00
Vincite WinBox 1: 2.214 totalizzano Euro: 55.350,00
Vincite WinBox 2: 255.913 totalizzano Euro: 519.642,00
Totale vincite Seconda Chance: 16.015
Totale vincite WinBox: 258.127
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto di giovedì 2 aprile 2026, ecco qui i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Bari 41 (manca da 97 estrazioni)
- Nazionale 22 (manca da 89 estrazioni)
- Firenze 47 (manca da 87 estrazioni)
- Milano 45 (manca da 87 estrazioni)
- Nazionale 42 (manca da 83 estrazioni)
- Napoli 40 (manca da 82 estrazioni)
- Nazionale 87 (manca da 80 estrazioni)
- Palermo 46 (manca da 79 estrazioni)
- Firenze 90 (manca da 77 estrazioni)
- Palermo 45 (manca da 76 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 41 (manca da 97 estrazioni) - 67 (da 70) - 42 (da 64)
- Cagliari 41 (manca da 75 estrazioni) - 26 (da 69) - 72 (da 58)
- Firenze 47 (manca da 87 estrazioni) - 90 (da 77) - 33 (da 58)
- Genova 70 (manca da 75 estrazioni) - 66 (da 57) - 46 (da 51)
- Milano 45 (manca da 87 estrazioni) - 85 (da 73) - 20 (da 69)
- Napoli 40 (manca da 82 estrazioni) - 22 (da 66) - 1 (da 61)
- Palermo 46 (manca da 79 estrazioni) - 45 (da 76) - 1 (da 53)
- Roma 17 (manca da 60 estrazioni) - 63 (da 57) - 78 (da 51)
- Torino 65 (manca da 60 estrazioni) - 49 (da 59) - 46 (da 57)
- Venezia 65 (manca da 68 estrazioni) - 75 e 59 (da 67) - 32 (da 62)
- Nazionale 22 (manca da 89 estrazioni) - 42 (da 83) - 87 (da 80)
Per approfondire: Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?
I numeri ritardatari del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 2 aprile sono:
- 70 (da 68) - 59 (da 67) - 28 (da 56) - 38 (da 53) - 82 (da 46) - 73 e 44 (da 43)
Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record