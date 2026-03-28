Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 28 marzo: numeri vincenti

Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, sabato 28 marzo.
Quello che devi sapere
Il gioco del Lotto
Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
Per approfondire: Le estrazioni di venerdì 27 marzo
I numeri vincenti del Lotto del 28 marzo
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di sabato 28 marzo 2026:
- Bari: 53 - 4 - 1 - 11 - 9
- Cagliari: 67 - 19 - 47 - 35 - 64
- Firenze: 13 - 48 - 58 - 39 - 15
- Genova: 52 - 87 - 51 - 79 - 67
- Milano: 7 - 79 - 84 - 28 - 37
- Napoli: 26 - 90 - 68 - 82 - 67
- Palermo: 38 - 57 - 65 - 20 - 56
- Roma: 81 - 66 - 45 - 53 - 8
- Torino: 29 - 47 - 55 - 78 - 71
- Venezia: 7 - 29 - 76 - 14 - 15
- Nazionale: 17 - 10 - 21 - 29 - 15
Per approfondire: Dal Lotto al Superenalotto, le nuove regole per i giochi numerici
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
Il 10eLotto di sabato 28 marzo
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 28 marzo sono:
1 - 4 - 7 - 13 - 19 - 26 - 29 - 38 - 47 - 48 - 52 - 53 - 57 - 58 - 66 - 67 - 79 - 81 - 87 - 90
Numero oro: 53
Doppio oro: 53 - 4
Extra: 11 - 14 - 20 - 28 - 35 - 39 - 45 - 51 - 55 - 65 - 68 - 76 - 78 - 82 - 84
Superenalotto: come funziona
Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.
Per approfondire: Superenalotto, estrazione da record: voi sapreste come incassare? Ecco come fare
Superenalotto, jackpot e numeri del 28 marzo
Ecco i numeri estratti il 28 marzo 2026:
La combinazione vincente è: 09 - 45 - 62 - 67 - 68 - 81
Il numero Jolly è: 36
Il numero Superstar è: 54
Jackpot del Superenalotto del 28-03-2026: 141.400.000 euro
Jackpot del prossimo Superenalotto del 31-03-2026: 142.300.000 euro
Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona
Le quote del Superenalotto
Le quote del Concorso Superenalotto/Superstar di oggi:
Superenalotto
- Punti 6: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5+: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5: 7 totalizzano Euro: 29.773,88
- Punti 4: 483 totalizzano Euro: 438,27
- Punti 3: 20.893 totalizzano Euro: 30,55
- Punti 2: 347.454 totalizzano Euro: 5,71
Superstar
- Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 4SS: 3 totalizzano Euro: 43.827,00
- Punti 3SS: 95 totalizzano Euro: 3.055,00
- Punti 2SS: 1.811 totalizzano Euro: 100,00
- Punti 1SS: 11.905 totalizzano Euro: 10,00
- Punti 0SS: 26.904 totalizzano Euro: 5,00
Vincite Seconda Chance 50 Euro: 119 totalizzano Euro: 5.950,00
Vincite Seconda Chance 3 Euro: 17.925 totalizzano Euro: 53.775,00
Vincite WinBox 1: 2.525 totalizzano Euro: 63.125,00
Vincite WinBox 2: 284.865 totalizzano Euro: 579.106,00
Totale vincite Seconda Chance: 18.044
Totale vincite WinBox: 287.390
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto di martedì 31 marzo 2026, ecco qui i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Bari 41 (manca da 96 estrazioni)
- Nazionale 22 (manca da 88 estrazioni)
- Firenze 47 (manca da 86 estrazioni)
- Milano 45 (manca da 86 estrazioni)
- Nazionale 42 (manca da 82 estrazioni)
- Napoli 40 (manca da 81 estrazioni)
- Nazionale 87 (manca da 79 estrazioni)
- Roma 80 (manca da 79 estrazioni)
- Palermo 46 (manca da 78 estrazioni)
- Napoli 28 (manca da 76 estrazioni)
- Firenze 90 (manca da 76 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 41 (manca da 96 estrazioni) - 67 (da 69) - 42 (da 63)
- Cagliari 41 (manca da 74 estrazioni) - 26 (da 68) - 72 (da 57)
- Firenze 47 (manca da 86 estrazioni) - 90 (da 76) - 33 (da 57)
- Genova 70 (manca da 74 estrazioni) - 28 (da 68) - 66 e 2 (da 56)
- Milano 45 (manca da 86 estrazioni) - 85 (da 72) - 20 (da 68)
- Napoli 40 (manca da 81 estrazioni) - 28 (da 76) - 22 (da 65)
- Palermo 46 (manca da 78 estrazioni) - 45 (da 75) - 79 (da 60)
- Roma 80 (manca da 79 estrazioni) - 17 (da 59) - 63 (da 56)
- Torino 65 (manca da 59 estrazioni) - 49 (da 58) - 46 (da 56)
- Venezia 65 (manca da 67 estrazioni) - 75 e 59 (da 66) - 32 (da 61)
- Nazionale 22 (manca da 88 estrazioni) - 42 (da 82) - 87 (da 79)
Per approfondire: Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?
I numeri ritardatari del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 31 marzo sono:
- 70 (da 67) - 59 (da 66) - 28 (da 55) - 38 (da 52) - 82 (da 45) - 73 e 44 (da 42)
Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record