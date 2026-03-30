Libri per bambini, letture primaverili per bimbi da 3 a 11 anni

Tempo di libri allegri, frizzanti, di storie di cavalieri e di draghi, di cagnolini e pirati. Ma anche gialli per i più grandicelli. Tanti libri per la prossima stagione di letture!
- Otto de Qualcosiis vive tutto solo nel suo castello, servito e riverito dai domestici. Ma dirigere una corte non è mai semplice e il piccolo conte è sempre occupato a tenere ogni cosa sotto controllo… Finché un’estate incontra Nina, la nipote del giardiniere, con il suo spirito libero e la passione per la casa sull’albero che ha costruito insieme ai suoi amici oltre le mura del castello.
- Un agguato in pieno giorno. A terra restano due corpi: un giovane boss e Claudia, insegnante in un centro che lavora con ragazzi a rischio. Non era il bersaglio. Ma è morta lo stesso. A restare è Nuccia, sedici anni, sua figlia. Il lutto è una frattura che le divide il mondo: giustizia e vendetta cominciano a confondersi, mentre intorno a lei anche i ragazzi che Claudia seguiva si trovano davanti alla stessa scelta. A sparare è Luca, diciassette anni, cresciuto dentro un clan e convinto di essere ormai invincibile.
- Giornata nera per Mattia: ha litigato con un compagno, è finito in punizione e, tornato a casa, la mamma non lo lascia nemmeno dipingere. È troppo! Così prende una decisione irrevocabile: «Basta. Me ne vado!» Zaino in spalla e giochi preferiti pronti, Mattia è deciso a partire per l’Africa. La mamma osserva la scena con la calma di chi conosce bene certe partenze. Niente drammi, niente suppliche. Solo domande innocenti: «Non vuoi fare prima un bagno con la schiuma?» «E il pigiama? Di notte in Africa fa freschino…»
- Anna è la nuova proprietaria dell’Hotel Flamingo e l’aspetta una grande sfida! Un tempo l’albergo era il più famoso e scintillante della città… ma ora cade a pezzi. Con l’aiuto di nuovi e fidati aiutanti, tocca ad Anna ridargli il suo antico splendore e, soprattutto, trovare il modo di far sentire ogni animale ospite – grande o piccolo – davvero a casa.
- Dalla Norvegia, dalla penna di Erlend Loe, una graphic novel in cui si mescolano l'assurdo, l'irriverenza e il divertimento. Il detective Fluffenberg, più arguto di Sherlock Holmes, viene chiamato per indagare su un caso scottante: qualcuno si è seduto (ha osato!) sul formaggio preferito del re. Ma c'è un indizio: la forma del didietro del manigoldo. Fluffenberg, con il suo acume, interroga i sospetti, in cerca del colpevole.
- Conosci la storia vera dell’Ordine degli Assassini? Sai chi erano i Tempestari? E gli Uomini Lupo? Vuoi sapere chi è stato a tirare il primo calcio a un pallone? Scopri il Medioevo come non lo hai mai letto, tra brividi, leggende e storie avvincenti. Dalla A di Animali alla Z di Zazzera, vedrai che ogni lettera ti riserverà più di una sorpresa.
- Se guardi un prato distrattamente, vedi solo erba e fiori. Tra fili d’erba altissimi come foreste e gocce d’acqua grandi come laghi, i piccoli abitanti del prato prendono voce e raccontano il loro punto di vista con filastrocche ironiche, musicali e sorprendenti. Formiche che marciano in fila indiana, farfalle dai colori accesi, zanzare che si lamentano di non essere amate, lumache che avanzano piano: ogni bestiolino rivendica il proprio spazio e la propria voce, invitandoci a cambiare prospettiva.
- Sono appena iniziate le vacanze estive e Felice ha saputo che quest'anno non andrà al mare. Papà e mamma devono lavorare, perciò resterà a casa tutto il tempo. E dire che lui aveva così tanta voglia di fare il bagno che a Babbo Natale aveva chiesto proprio il mare! Invece quel burlone gli ha portato solo una maschera da sub, che lui ora indossa sempre. Ma che cosa si può fare, quando non si va al mare?
- Mathilde non è una principessa: i suoi sogni non hanno a che fare con balli e castelli, ma con armature scintillanti e imprese eroiche. Vuole diventare una vera cavaliera, proprio come sua madre! Quando il padre parte per la guerra e il perfido Barone Navetta assedia il loro castello, Mathilde capisce che è il momento giusto per dimostrare tutto il suo coraggio. Per fortuna non è sola: al suo fianco ci sono la zia inventrice, gli inseparabili amici e Scintillino, un draghetto allegro e scoppiettante.