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Bambini in viaggio, 9 parchi divertimento che riaprono in primavera

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Con l’arrivo della primavera, tornano a vivere anche i grandi parchi di divertimento italiani: un segnale simbolico della bella stagione, atteso da famiglie, turisti e appassionati di adrenalina. Tra fine marzo e aprile 2026, molte delle principali strutture riaprono i cancelli con nuove attrazioni, spettacoli e aree tematiche

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Bambini in viaggio, 9 parchi divertimento che riaprono in primavera

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