Bambini in viaggio, 9 parchi divertimento che riaprono in primavera

Con l’arrivo della primavera, tornano a vivere anche i grandi parchi di divertimento italiani: un segnale simbolico della bella stagione, atteso da famiglie, turisti e appassionati di adrenalina. Tra fine marzo e aprile 2026, molte delle principali strutture riaprono i cancelli con nuove attrazioni, spettacoli e aree tematiche
- Il più celebre parco divertimenti italiano riapre ufficialmente il 28 marzo 2026, dando il via a una lunga stagione fino all’autunno. Situato sulle rive del Lago di Garda, è un vero e proprio resort del divertimento con oltre 40 attrazioni, tra montagne russe iconiche e aree dedicate ai più piccoli.
Negli ultimi anni ha puntato molto sull’esperienza immersiva, con spettacoli dal vivo, animazione e zone tematizzate come quelle dedicate ai personaggi per bambini.
- Considerato il parco divertimenti più grande d’Italia, riapre il 2 aprile 2026, in coincidenza con il periodo pasquale. Famoso per le sue attrazioni ad alta velocità e per le grandi aree tematiche, offre anche spettacoli stunt e zone dedicate alle famiglie, come la recente area Nickelodeon. È una meta ideale per chi cerca adrenalina ma anche intrattenimento completo.
- Pensato soprattutto per famiglie con bambini, Leolandia propone un’esperienza più “dolce” ma estremamente curata. Situato vicino a Bergamo, offre incontri con personaggi dei cartoni animati, giostre accessibili e spettacoli educativi.
La stagione primaverile segna il ritorno di eventi e animazioni quotidiane, con orari regolari generalmente dalle 10:00 alle 18:00
- Parco a tema cinematografico, riapre insieme agli altri parchi del Garda con l’arrivo della primavera. Qui il divertimento ruota intorno al mondo del cinema: set ricreati, spettacoli stunt e attrazioni ispirate a film famosi.
È particolarmente apprezzato per l’esperienza immersiva e per la varietà degli show dal vivo.
- Diverso dai classici parchi divertimento, è un parco faunistico che unisce intrattenimento ed educazione ambientale. Con la riapertura primaverile, tornano visitabili i percorsi safari e le aree pedonali con animali da tutto il mondo.
- Il grande parco tematico dedicato al cinema italiano e internazionale rappresenta uno dei poli principali del divertimento nel Centro Italia. Con scenografie firmate da professionisti del cinema e oltre 40 attrazioni, offre esperienze immersive tra set, spettacoli e montagne russe.
- Un parco diverso dal classico luna park, pensato come percorso artistico e narrativo. Qui le attrazioni lasciano spazio a installazioni, sculture e laboratori creativi ispirati alla fiaba di Pinocchio.
Ideale per famiglie con bambini piccoli e per chi cerca un’esperienza più culturale.
- Uno dei parchi divertimento più storici d’Italia, con origini che risalgono agli anni ’60. Oggi combina giostre tradizionali, eventi e nuove attrazioni immersive, mantenendo però un forte legame con la tradizione partenopea.
- Il più grande parco divertimenti del Sud Italia, situato ai piedi dell’Etna. Offre un mix di parco tematico e acquatico, con oltre 25 attrazioni e aree dedicate alla preistoria e alla natura. È una delle mete principali per il turismo estivo nel Mezzogiorno.
- Azioni meccaniche. I visitatori possono attraversare aree con animali in semi-libertà e poi accedere a giostre e spettacoli. È particolarmente apprezzato dalle famiglie per la varietà dell’esperienza.