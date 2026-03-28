Bambini in viaggio, 9 parchi divertimento che riaprono in primavera

Con l’arrivo della primavera, tornano a vivere anche i grandi parchi di divertimento italiani: un segnale simbolico della bella stagione, atteso da famiglie, turisti e appassionati di adrenalina. Tra fine marzo e aprile 2026, molte delle principali strutture riaprono i cancelli con nuove attrazioni, spettacoli e aree tematiche