 Migliori colombe pasquali artigianali: prezzi e novità 2026. FOTO | Sky TG24
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10 colombe pasquali artigianali da comprare e regalare. FOTO

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La Pasqua si avvicina. Dalle ricette tradizionali alle varianti più originali, ecco una selezione di colombe artigianali per il 2026. Tra proposte firmate da maestri pasticceri, disponibili anche su Amazon, non mancano versioni al gianduia, agli agrumi e con diverse glassature

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