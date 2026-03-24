10 colombe pasquali artigianali da comprare e regalare. FOTO
La Pasqua si avvicina. Dalle ricette tradizionali alle varianti più originali, ecco una selezione di colombe artigianali per il 2026. Tra proposte firmate da maestri pasticceri, disponibili anche su Amazon, non mancano versioni al gianduia, agli agrumi e con diverse glassature
- Per gli amanti del cioccolato, questa colomba da 900 grammi è realizzata con lievito madre e una lievitazione di 48 ore. L’impasto è arricchito con tre tipi di cioccolato: fondente, al latte e bianco. È disponibile su Amazon al prezzo di 39,90 euro.
- Per chi ama il pistacchio, questa colomba artigianale siciliana da 800 grammi è realizzata con lievitazione naturale. È accompagnata da una crema spalmabile al pistacchio da 200 grammi. È disponibile su Amazon al prezzo di 36,90 euro.
- Per chi cerca gusti legati alla tradizione, questa colomba da 900 grammi si ispira alla pastiera. È farcita con crema di ricotta e canditi all'arancia e presenta una glassatura al cioccolato bianco. È disponibile su Amazon al prezzo di 57,00 euro.
- Questa colomba da 750 grammi è proposta da Chiostro di Saronno ed è incartata a mano. È aromatizzata al limoncello, per un gusto fresco e agrumato tipico della tradizione pasquale. È disponibile su Amazon al prezzo di 33,90 euro.
- Questa colomba artigianale da 1 kg è preparata con una ricetta tradizionale ed è accompagnata da una crema di pistacchio da spalmare. È ricoperta con cioccolato al pistacchio e granella di pistacchio siciliano. È disponibile su Amazon al prezzo di 35,00 euro.
- Pensata per gli amanti del cioccolato, questa colomba da 1 kg è proposta da Lindt ed è arricchita con gocce di cioccolato al latte e fondente. È disponibile su Amazon al prezzo di 29,99 euro.
- Per chi preferisce sapori più ricchi, questa colomba da 950 grammi è farcita con crema pasticcera al gianduia. È ricoperta di cioccolato fondente e completata da croccanti granelle di nocciola, senza canditi. È disponibile su Amazon al prezzo di 38,00 euro.
- Questa colomba da 750 grammi unisce pere candite e gocce di cioccolato in un impasto morbido e fragrante. Fa parte della linea Bauletto della Pasticceria Fraccaro 1932. È disponibile su Amazon al prezzo di 34,97 euro.
- Tra le proposte più classiche, questa colomba da 750 grammi è realizzata con lievitazione naturale ed è arricchita da una glassa alle nocciole. È disponibile su Amazon al prezzo di 29,90 euro.
- Dal profilo fruttato, questa colomba da 750 grammi è preparata con ciliegie e mirtilli rossi. L’impasto è morbido e fragrante, con incarto artigianale della Pasticceria Fraccaro 1932. È disponibile su Amazon al prezzo di 34,97 euro.