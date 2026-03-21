Buona giornata della Poesia: immagini e frasi da inviare su WhatsApp
Il 21 marzo, il primo giorno di primavera, si celebra la Giornata Mondiale della Poesia. Istituita nel 1999 dall’UNESCO, ha l’obiettivo di promuovere la lettura, la scrittura, la pubblicazione e l’insegnamento della poesia in tutto il mondo
- Ogni 21 marzo, il primo giorno di primavera, si celebra la Giornata della Poesia, istituita dall’UNESCO nel 1999 al fine di celebrare e promuovere la lettura, la scrittura, la pubblicazione e l’insegnamento della poesia in tutto il mondo. Dall’età antica ai giorni nostri, la poesia ha arricchito la comunicazione e l’espressione umana, oltre ad aver assunto ruoli fondamentali nella trasmissione di una lingua, di storie popolari, di celebrazione e di denuncia civile. Di seguito, alcune frasi per celebrare questa giornata.
- "I poeti lavorano di notte
quando il tempo non urge su di loro,
quando tace il rumore della folla
e termina il linciaggio delle ore.
I poeti lavorano nel buio
come falchi notturni od usignoli
dal dolcissimo canto
e temono di offendere Iddio.
Ma i poeti, nel loro silenzio
fanno ben più rumore
di una dorata cupola di stelle"
- "La poesia è il salvagente
cui mi aggrappo
quando tutto sembra svanire.
Quando il mio cuore gronda
per lo strazio delle parole che feriscono, dei silenzi che trascinano verso il precipizio.
Quando sono diventato così impenetrabile
che neanche l’aria
riesce a passare"
.
- "Sono certo, certissimo, che una persona che legge poesia si fa sconfiggere meno facilmente di una che non la legge"
- "Muoiono i poeti
ma non muore la poesia
perché la poesia è infinita
come la vita"
(Aldo Palazzeschi)
- "La poesia è l’intera storia del cuore umano su una capocchia di spillo"
(William Faulkner)
- “La poesia non è stata scritta per essere analizzata. Deve ispirarci al di là della ragione, deve commuoverci al di là della comprensione.
(Nicholas Sparks)