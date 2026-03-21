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Buona giornata della Poesia: immagini e frasi da inviare su WhatsApp

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Il 21 marzo, il primo giorno di primavera, si celebra la Giornata Mondiale della Poesia. Istituita nel 1999 dall’UNESCO, ha l’obiettivo di promuovere la lettura, la scrittura, la pubblicazione e l’insegnamento della poesia in tutto il mondo

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Buona giornata della Poesia: immagini e frasi da inviare

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