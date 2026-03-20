Bambini in viaggio, 7 luoghi per conoscere Londra in primavera

Dalla maestosità di Buckingham Palace all'energia urbana di Camden Town, Londra in primavera è un set a cielo aperto che conquista ogni generazione. Questa guida traccia un itinerario in sette tappe pensato per le famiglie con ragazzi, dove la storia reale si mescola a esperienze adrenaliniche e scorci fioriti. Un viaggio iconico tra tradizione e cultura pop, perfetto per scoprire l'anima più vibrante della capitale britannica
- Iniziate con il rito del Cambio della Guardia (solitamente alle 11:00) per ammirare le famose giubbe rosse. Se visitate la città tra aprile e maggio, potrete partecipare a eventi speciali come i laboratori per famiglie per creare fiori di carta ispirati ai giardini reali, inclusi nel biglietto d'ingresso. Per i più giovani, il Family Pavilion nei giardini offre aree gioco e quiz sulla storia dei reali.
- Non è solo una chiesa, ma un'avventura verticale. I ragazzi adoreranno salire i centinaia di scalini fino alla Galleria dei Sospiri (Whispering Gallery) e poi fino alla cima della cupola, la seconda più grande al mondo, per una vista mozzafiato a 111 metri d'altezza. Il biglietto per ragazzi (6-17 anni) costa circa £10.50.
- Questo ponte iconico offre un'esperienza adrenalinica: camminare sul pavimento di vetro a 42 metri sopra il Tamigi, guardando i bus rossi che passano sotto i propri piedi. È aperto tutti i giorni dalle 09:30 alle 18:00 (ultimo ingresso alle 17:00).
- Perfetto per il pomeriggio, tra artisti di strada che incantano i passanti e negozi unici. In primavera, la zona ospita spesso workshop creativi per ragazzi, come laboratori di pittura o teatro.
- Proprio accanto al Tower Bridge, questa fortezza custodisce i Gioielli della Corona. Le storie dei corvi e dei Beefeater (i guardiani della torre) catturano sempre l'immaginazione dei teenager.
- Una passeggiata lungo il Westminster Bridge permette di scattare la foto perfetta con il Big Ben e le Houses of Parliament sullo sfondo. È il centro nevralgico della vita politica britannica e un passaggio obbligato per ogni visitatore.
- Situato proprio di fronte a Buckingham Palace, è il luogo ideale per una pausa tra i narcisi in fiore. Potrete vedere i famosi pellicani del parco e godervi una vista tranquilla sul palazzo lontano dalla folla.