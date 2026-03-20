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Bambini in viaggio, 7 luoghi per conoscere Londra in primavera

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Dalla maestosità di Buckingham Palace all'energia urbana di Camden Town, Londra in primavera è un set a cielo aperto che conquista ogni generazione. Questa guida traccia un itinerario in sette tappe pensato per le famiglie con ragazzi, dove la storia reale si mescola a esperienze adrenaliniche e scorci fioriti. Un viaggio iconico tra tradizione e cultura pop, perfetto per scoprire l'anima più vibrante della capitale britannica

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