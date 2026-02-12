 Copenaghen Light Festival 2026, la Capitale danese si accende di magia | Sky TG24
Copenaghen light festival 2026, la Capitale danese si accende di magia

Più di 45 installazioni illuminano la notte di Copenaghen fino al prossimo 22 febbraio per un festival di luci tra i più noti e significativi del Vecchio Continente che trasforma la città in un vero e proprio museo luminoso a cielo aperto. Tra le opere più significative dell'edizione 2026 'Displaced' del finlandese Alexander Reichstein situata al Cimitero di Vestre: lunga più di 400 metri rappresenta gli sfollati in fuga da tutte le guerre del mondo

a cura di Costanza Ruggeri

