Libri per bambini e ragazzi per raccontare l'Amore e le Olimpiadi

I Giochi invernali Milano Cortina sono destinati ad entrare nella storia dello sport mondiale. Come viverle se non con un buon libro che ripercorre le gesta di chi è stato un grande campione sportivo?. Ma anche l'amore, con San Valentino alle porte, merita un libro per viverlo, con i piccoli di famiglia
- Alberto Tomba, Ingemar Stenmark, Deborah Compagnoni, Zeno Colò, Gustav Thöni, Piero Gros, Isolde Kostner, Manuela Di Centa... Gli atleti che sono entrati nella storia degli sport invernali di tutti i tempi. Allenamenti, vittorie e sconfitte: un intero mondo di glorie.
- Adesso che le Topiadi Invernali sono alle porte, sull'Isola dei Topi non si parla d'altro. Quest'anno il nostro Comitato Topico ha avuto un'idea stratopica: sei personalità di Topazia si sfideranno in gare improbabili sulla neve, per decidere chi avrà l'onore di piantare la bandiera olimpica alla cerimonia di inaugurazione. E indovinate chi è stato scelto tra gli sfidanti? Ebbene sì, proprio io! Squiiiittt! Per mille mozzarelle, ce la farò?
- Città del Messico, 16 ottobre 1968: sul podio della vittoria dei duecento metri piani due uomini dalla pelle scura stanno a capo chino sollevando un pugno coperto da un guanto nero, mentre il terzo, biondo e di carnagione chiara, guarda dritto davanti a sé. In "Le Olimpiadi del coraggio" Paola Capriolo racconta la storia che sta dietro questa immagine, una delle più famose nella storia non solo sportiva del '900.
- Può Cappuccetto Rosso fare amicizia col Lupo? E un bambino amare un cactus come fosse una nonna? Può un guardaboschi innamorarsi di un'aliena? E Marina? Marina mi ama? E il Parrucchiere e l'Autista e l'Attore e lo Scrittore e il Banchiere e il Prestigiatore? Amano qualcuno anche loro? Esenovskij racconta tutti questi amori diversi tra loro con ironia, fantasia e un pizzico di follia, parlando a chiunque abbia voglia di ridere ed emozionarsi.
- Un albo illustrato poetico e universale per San Valentino (e non solo), che raccoglie 10 lettere d’amore dedicate a figure diverse della nostra vita: dai genitori agli amici, da chi ci sostiene a chi ci manca, fino a una lettera da scrivere in prima persona. Ogni lettera è raccontata dal punto di vista di un animale o elemento della natura. Il filo conduttore è semplice e profondo: l’amore ha tante forme e tutti, grandi e bambini, possono riconoscersi in almeno una di queste lettere.
- India sta con Vittorio ed è agli inizi di una brillante carriera da dj. Vins ha una vita piena di guai, un padre inaffidabile, un carattere complicato. Eppure tra loro c’è sempre stato qualcosa, un’attrazione mai confessata. Durante la festa di Carlotta, in una fantastica villa rinascimentale, i due partecipano al progetto fotografico “Love Shall Not”. Quello che hanno sempre celato diventa evidente a tutti.
- Nella giungla compare una cosa molto strana, proprio al centro della pagina. Gli animali si avvicinano uno dopo l’altro e reagiscono in modi diversi: c’è chi ha paura, chi si arrabbia, chi è incuriosito, chi si diverte. Guardando quella forma misteriosa, ognuno si vede trasformato: con più occhi, più zampe, forme buffe e imprevedibili. Più si va avanti, più tutto diventa strano. Alla fine si scopre che non c’è nessun mostro: quello che gli animali vedono è semplicemente il proprio riflesso, creato dal gioco delle immagini.
- Questo libro è una vera e propria caccia al tesoro: in ogni illustrazione, infatti, è nascosta la soluzione di un indovinello in rima che descrive un elemento tipico del Carnevale. Risolvi l’indovinello e poi cerca nell’illustrazione dove si nasconde il personaggio o l’oggetto che corrisponde alla soluzione! Un libro interattivo ideale per chi ama cercare, scoprire, trovare, aguzzare la vista e l’ingegno. Un regalo perfetto per il periodo di Carnevale.