Vestiti di Carnevale, 10 costumi e maschere per bambini e adulti. FOTO
A Carnevale ogni travestimento vale, non solo per i bambini. Anche gli adulti si divertono molto a truccarsi e a travestirsi da personaggi famosi, cartoni animati, mostri e persino oggetti. Spazio alla fantasia: ecco alcune idee per costumi acquistabili su Amazon
- Un’idea può essere un costume da dinosauro gonfiabile T-Rex, pensato per uomini e donne. Un modello divertente per chi vuole farsi notare durante feste e sfilate di Carnevale. È acquistabile su Amazon al prezzo di 37,99 euro.
- Un costume per i bambini ispirato a Batman, con muscoli imbottiti. Un travestimento pensato per chi vuole vestire i panni del celebre supereroe. È acquistabile su Amazon al prezzo di 31,08 euro.
- Un travestimento intramontabile come il costume da vampiro, completo di mantello con cappuccio. Un modello adatto sia a bambini che ad adulti, pensato per Halloween e Carnevale. È acquistabile su Amazon al prezzo di 11,89 euro.
- Per chi sogna un look colorato, questo costume Barbie Rainbow Princess è un travestimento adatto ai bambini. È acquistabile su Amazon al prezzo di 37,38 euro.
- Per gli appassionati del mondo di Harry Potter, questo mantello tunica Serpeverde è un costume originale. Un modello in taglia unica da adulto, arricchito dallo stemma ricamato e dalla cravatta coordinata. È acquistabile su Amazon al prezzo di 29,62 euro.
- Per chi ama i personaggi agili e misteriosi, questo costume Ninja firmato Rubie’s è pensato per i bambini. Una scelta adatta per feste in maschera e Carnevale. È acquistabile su Amazon al prezzo di 24,99 euro.
- Questo costume da astronauta per adulti è un travestimento adatto a Carnevale, cosplay e Halloween. Una proposta ispirata all’iconografia delle missioni spaziali. È acquistabile su Amazon al prezzo di 49,99 euro.
- Ispirato al celebre personaggio dei videogiochi, questo costume di Sonic The Hedgehog è un travestimento per bambini. È acquistabile su Amazon al prezzo di 30,27 euro.
- Ispirato al mondo dei misteri, questo costume da detective è pensato per i bambini. Un travestimento completo di cappello e lente di ingrandimento. È acquistabile su Amazon al prezzo di 37,99 euro.
- Per chi sogna lo spazio, questo costume da astronauta è pensato per bambine e bambini. Un travestimento adatto a Carnevale ed Halloween. È acquistabile su Amazon al prezzo di 32,99 euro.