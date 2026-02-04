 Vestiti di Carnevale, costumi e maschere: 10 idee per bambini e adulti. FOTO | Sky TG24
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Vestiti di Carnevale, 10 costumi e maschere per bambini e adulti. FOTO

GUIDA ACQUISTI fotogallery
10 foto
Amazon

A Carnevale ogni travestimento vale, non solo per i bambini. Anche gli adulti si divertono molto a truccarsi e a travestirsi da personaggi famosi, cartoni animati, mostri e persino oggetti. Spazio alla fantasia: ecco alcune idee per costumi acquistabili su Amazon

Lifestyle: Ultime gallery

Vestiti di Carnevale, 10 costumi e maschere per bambini e adulti. FOTO

GUIDA ACQUISTI

A Carnevale ogni travestimento vale, non solo per i bambini. Anche gli adulti si divertono molto...

10 foto

I dolci italiani più amati al mondo secondo la Guida Michelin

Lifestyle

Tiramisù, cannolo siciliano, cassata, sfogliatella, babà e gelato. Sono tanti i dolci della...

12 foto

San Valentino, regali per lui: 10 idee originali. FOTO

GUIDA ACQUISTI

Per chi è in cerca di un regalo da fare a San Valentino, senza puntare su grandi gesti ma su un...

10 foto

Buongiorno e buona Festa della Candelora, frasi da inviare su WhatsApp

Lifestyle

In occasione della ricorrenza, che nella tradizione cattolica prevede la benedizione di ceri...

8 foto

San Valentino, regali per lei: 10 idee originali. FOTO

GUIDA ACQUISTI

Il 14 febbraio è l’occasione per dedicare tempo alla coppia: partire per un viaggio romantico,...

10 foto

ALTRE NOTIZIE

Iran-Usa, colloqui si terranno in Oman. Abbattuto drone Teheran. LIVE

live Mondo

I colloqui tra Stati Uniti e Iran - in programma questa settimana - sono confermati,...

Raid russi su Odessa: danni a edifici. 2 morti in Dnipropetrovsk. LIVE

live Mondo

Odessa nuovamente attaccata nella notte da raid russi che hanno causato danni alle infrastrutture...

Vannacci lascia la Lega, Salvini: "Deluso". Il Carroccio rievoca Fini

Politica

Dura reazione del leader leghista: "L'avevamo accolto quando aveva tutti contro ed era rimasto...