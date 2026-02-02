Buongiorno e buona Festa della Candelora, frasi e immagini da inviare su WhatsApp
In occasione della ricorrenza, che nella tradizione cattolica prevede la benedizione di ceri e candele nelle chiese e in altre credenze rappresenta la simbolica uscita dall'inverno verso la stagione primaverile, ecco una serie di frasi d'auguri da inviare alle persone care
- Il 2 febbraio si celebra la Festa della Candelora, un'antica ricorrenza che unisce tradizione religiosa e cultura popolare. Nella tradizione cattolica prevede la benedizione di ceri e candele nelle chiese. Altre credenze legate al paganesimo vedono in questa data una simbolica uscita dalle tenebre invernali verso la stagione primaverile (si trova infatti a metà tra il solstizio d'inverno e l'equinozio di primavera).
- Nel rito cristiano è chiamata festa della Presentazione di Gesù al Tempio e cade a 40 giorni di distanza dal Natale. Nota anche come Presentazione del Signore e Purificazione di Maria, la Candelora trae origine dal termine "candelorum". È una festa cristiana molto sentita, durante la quale si benedicono le candele, simbolo di luce, speranza e rinnovamento.
- Nella tradizione popolare italiana, la Candelora è anche legata ai proverbi metereologici che segnano il passaggio dall’inverno verso la primavera. Il più noto è “Per la santa Candelora, se nevica o se plora, dell’inverno siamo fora; ma se è sole o solicello, siamo ancora a mezzo inverno".
- In occasione della Festa della Candelora, sempre più persone scelgono di inviare un messaggio di auguri su WhatsApp, condividendo frasi e immagini a tema per iniziare la giornata con un pensiero positivo. Vediamone alcune.
- Ecco una prima frase da inviare ad amici e parenti in occasione di questa ricorrenza. "Buona Festa della Candelora. Che questa giornata porti con sé una luce nuova, capace di illuminare anche i pensieri più nascosti. Come una candela accesa nel silenzio, possa la speranza scaldare il cuore e guidare ogni passo".
- "Nel giorno della Candelora, auguro che la luce diventi simbolo di serenità e pace. Che ogni ombra lasci spazio alla fiducia, ogni dubbio trovi chiarezza, e il cammino quotidiano sia illuminato da piccoli gesti di bene".
- "Buona Candelora a te. Che questa festa segni un momento di rinnovamento interiore, come il passaggio dall’inverno verso una nuova stagione. Una luce gentile che accompagna i pensieri, e ricorda che ogni giorno può rinascere con semplicità".
- Di seguito un altro augurio speciale da inviare alle persone care: "In questa Festa della Candelora, ti auguro una luce che non acceca ma accompagna. Una luce che consola, incoraggia e rafforza, capace di illuminare anche i momenti difficili e di ricordare che ogni buio ha sempre una fine".