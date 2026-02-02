 Buongiorno e buona Festa della Candelora: frasi e immagini da inviare su WhatsApp | Sky TG24
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Buongiorno e buona Festa della Candelora, frasi e immagini da inviare su WhatsApp

Lifestyle fotogallery
8 foto
©IPA/Fotogramma

In occasione della ricorrenza, che nella tradizione cattolica prevede la benedizione di ceri e candele nelle chiese e in altre credenze rappresenta la simbolica uscita dall'inverno verso la stagione primaverile, ecco una serie di frasi d'auguri da inviare alle persone care

Lifestyle: Ultime gallery

San Valentino, da Verona a Tupai: 15 mete per una vacanza romantica

Lifestyle

Dalla gita in carrozza trainata dai cavalli in Alto Adige alla cena nel ristorante più piccolo...

15 foto

I giovani e il vino: qualità e sostenibilità al centro delle scelte

Lifestyle

Negli ultimi anni, i giovani hanno iniziato a prestare sempre più attenzione alla qualità e alla...

5 foto

Dal Guggenheim di Abu Dhabi al Kanal di Bruxelles, i musei del 2026

Lifestyle

Edifici dalla forma di un'astronave e strutture avveniristiche costruite sull'acqua. Ma anche...

16 foto

Bambini in viaggio, 6 ragioni per scegliere il Vietnam

Lifestyle

Il Vietnam è una destinazione affascinante, perfetta per una vacanza in famiglia. Con i suoi...

6 foto

Buongiorno 29 gennaio, frasi da inviare per i giorni della Merla

Lifestyle

Dal 29 al 31 gennaio si celebrano i giorni della Merla, le giornate più fredde dell'anno. Ecco...

8 foto

ALTRE NOTIZIE

Drone russo su un autobus a Dnipropetrovsk: almeno 15 morti

Mondo

L'attacco avrebbe preso di mira un autobus che trasportava minatori della Dtek. Zelensky ha...

Khamenei: "Un attacco Usa porterà a una guerra regionale"

Mondo

Iran in massima allerta. Voci di un imminente raid Usa e lo spettro di un'escalation...

Elezioni provinciali Treviso, Marco Donadel è il nuovo presidente

Politica

Il sindaco di Roncade, sostenuto dal centrodestra, ha vinto le elezioni di secondo livello...

Marco Donadel