Estrazioni Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti di oggi 9 dicembre

Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, martedì 9 dicembre.
Quello che devi sapere
Il gioco del Lotto
Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
I numeri vincenti del Lotto del 9 dicembre (in aggiornamento)
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di martedì 9 dicembre 2025:
- Bari:
- Cagliari:
- Firenze:
- Genova:
- Milano:
- Napoli:
- Palermo:
- Roma:
- Torino:
- Venezia:
- Nazionale:
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
Il 10eLotto del 9 dicembre (in aggiornamento)
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 9 dicembre sono:
X
Numero oro:
Doppio oro:
Extra:
Superenalotto: come funziona
Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.
Superenalotto: la combinazione vincente (in aggiornamento)
Sono stati estratti i 6 numeri del 9 dicembre 2025 e molti vogliono conoscere la serie fortunata.
La combinazione vincente è:
Il numero Jolly è:
Il numero Superstar è:
Il Jackpot del Superenalotto del 09-12-2025 è di 88.900.000 euro
Il Jackpot del Superenalotto del 11-12-2025 è di XX.X00.000 euro
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto di giovedì 11 dicembre 2025, ecco qui i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Firenze 42 (manca da 131 estrazioni)
- Nazionale 59 (manca da 120 estrazioni)
- Roma 63 (manca da 117 estrazioni)
- Nazionale 35 (manca da 114 estrazioni)
- Bari 20 (manca da 100 estrazioni)
- Napoli 33 (manca da 95 estrazioni)
- Bari 46 (manca da 94 estrazioni)
- Venezia 71 (manca da 89 estrazioni)
- Genova 73 (manca da 87 estrazioni)
- Napoli 58 (manca da 84 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 20 (manca da 100 estrazioni) - 46 (da 94) - 56 (da 59)
- Cagliari 19 (manca da 82 estrazioni) - 72 (da 78) - 2 (da 75)
- Firenze 42 (manca da 131 estrazioni) - 65 e 63 (da 67) - 37 (da 55)
- Genova 73 (manca da 87 estrazioni) - 52 (da 73) - 30 (da 65)
- Milano 89 (manca da 71 estrazioni) - 73 (da 63) - 50 (da 60)
- Napoli 33 (manca da 95 estrazioni) - 58 (da 84) - 37 (da 67)
- Palermo 16 (manca da 65 estrazioni) - 5 (da 63) - 36 (da 55)
- Roma 63 (manca da 117 estrazioni) - 6 (da 68) - 70 e 51 (da 64)
- Torino 88 (manca da 83 estrazioni) - 89 (da 82) - 57 (da 74)
- Venezia 71 (manca da 89 estrazioni) - 39 (da 65) - 12 (da 58)
- Nazionale 59 (manca da 120 estrazioni) - 35 (da 114) - 6 (da 74)
I numeri ritardatari del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto sono:
- 57 (da 63) - 64 (da 59) - 22 (da 58) - 34 (da 52) - 6 (da 44) - 41 e 11 (da 43)
