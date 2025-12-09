Offerte Sky
Estrazioni Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti di oggi 9 dicembre

Lifestyle
Introduzione

Le estrazioni dei numeri dei giochi del LottoSuperenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, martedì 9 dicembre.

Quello che devi sapere

Il gioco del Lotto

Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.

 

I numeri vincenti del Lotto del 9 dicembre (in aggiornamento)

Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di martedì 9 dicembre 2025:

  • Bari:                  
  • Cagliari:            
  • Firenze:            
  • Genova:           
  • Milano:            
  • Napoli:             
  • Palermo:         
  • Roma:              
  • Torino:              
  • Venezia:           
  • Nazionale:       

La serie fortunata del 10eLotto

All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.

Il 10eLotto del 9 dicembre (in aggiornamento)

I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 9 dicembre sono:

 

X

 

Numero oro: 

 

Doppio oro: 

 

Extra: 

Superenalotto: come funziona

Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:

  • due numeri;
  • tre numeri;
  • quattro numeri;
  • cinque numeri;
  • cinque numeri più il numero jolly (5+1);
  • tutti i sei numeri.

 

Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.

 

Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.

 

Superenalotto: la combinazione vincente (in aggiornamento)

Sono stati estratti i 6 numeri del 9 dicembre 2025 e molti vogliono conoscere la serie fortunata.

 

La combinazione vincente è: 

 

Il numero Jolly è: 

 

Il numero Superstar è: 

 

Il Jackpot del Superenalotto del 09-12-2025 è di 88.900.000 euro

 

Il Jackpot del Superenalotto del 11-12-2025 è di XX.X00.000 euro

 

I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto

Per la prossima estrazione del Lotto di giovedì 11 dicembre 2025, ecco qui i numeri ritardatari.

 

I numeri ritardatari in assoluto: 

  • Firenze             42 (manca da 131 estrazioni)
  • Nazionale        59 (manca da 120 estrazioni)
  • Roma               63 (manca da 117 estrazioni)
  • Nazionale        35 (manca da 114 estrazioni)
  • Bari                   20 (manca da 100 estrazioni)
  • Napoli              33 (manca da 95 estrazioni)
  • Bari                   46 (manca da 94 estrazioni)
  • Venezia            71 (manca da 89 estrazioni)
  • Genova             73 (manca da 87 estrazioni)
  • Napoli               58 (manca da 84 estrazioni)

Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:

  • Bari                 20 (manca da 100 estrazioni) - 46 (da 94) - 56 (da 59)
  • Cagliari           19 (manca da 82 estrazioni) - 72 (da 78) - 2 (da 75)
  • Firenze           42 (manca da 131 estrazioni) - 65 e 63 (da 67) - 37 (da 55)
  • Genova           73 (manca da 87 estrazioni) - 52 (da 73) - 30 (da 65)
  • Milano            89 (manca da 71 estrazioni) - 73 (da 63) - 50 (da 60)
  • Napoli            33 (manca da 95 estrazioni) - 58 (da 84) - 37 (da 67)
  • Palermo         16 (manca da 65 estrazioni) - 5 (da 63) - 36 (da 55)
  • Roma              63 (manca da 117 estrazioni) - 6 (da 68) - 70 e 51 (da 64)
  • Torino              88 (manca da 83 estrazioni) - 89 (da 82) - 57 (da 74)
  • Venezia           71 (manca da 89 estrazioni) - 39 (da 65) - 12 (da 58)
  • Nazionale       59 (manca da 120 estrazioni) - 35 (da 114) - 6 (da 74)

 

I numeri ritardatari del Superenalotto

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto sono:

 

  • 57 (da 63) - 64 (da 59) - 22 (da 58) - 34 (da 52) - 6 (da 44) - 41 e 11 (da 43)

 

