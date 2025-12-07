Libri per bambini, 8 idee da mettere sotto l'albero

Inizia la corsa ai regali natalizi. Per i bambini il regalo che resta nel cuore è senza dubbio il libro di cui non ci si potrà dimenticare. Ecco alcune proposte per un Natale da leggere tutto d'un fiato. Buona lettura!
- Bianca ha una grande passione, leggere, e un libro preferito, il primo che i suoi genitori le hanno regalato, La favola dell'orsacchiotta Zoe. E proprio mentre il papà sta leggendo a lei e al fratellino Marco le pagine del libro, ecco che Bianca fa una domanda: Ma a Natale, chi è che fa il regalo a Babbo Natale? Papà non ne ha idea, Marco neppure.
- È Natale, e Maya sogna un pizzico di magia. All’improvviso si ritrova catapultata indietro di duecento anni, sulle rive del Tamigi ghiacciato. Ad accoglierla c’è Eddie, un ragazzo che la guida alla scoperta della leggendaria Frost Fair: una fiera incantata che si svolge sul fiume gelato, piena di musica, bancarelle, luci e giostre. È solo un sogno o Maya potrà portare con sé un frammento di quel mondo straordinario nel presente?
- La ricerca di un amico speciale in una magica storia natalizia. È il compleanno di Harry e tutto ciò che desidera è un orsetto tutto suo. Quando entra in un magico negozio pieno di orsacchiotti di peluche, si ritrova davanti a un centinaio di tipi diversi di orsetto tra cui scegliere: orsi tondi e orsi magri, orsi lanosi e orsi pelosi; orsi maculati e orsi a pois... e orsi a strisce sul sedere!
- Con i loro Prodotti Sonori, accompagneranno bambini e bambine in ogni fase della crescita con storie, canzoni, filastrocche e attività.
Per Natale tante nuove storie, le canzoncine natalizie, i racconti di Elmer, le impronte degli animali e Rock around rock
- Da quando Lupo ha visto la foto di Babbo Natale sul giornale, pensa a una sola cosa: mangiarlo. Al ragù, allo spiedo o con il provolone... di mangiarlo ne è certo, ma ancora non sa come. Allora, è deciso! Quest’anno manderà la sua letterina a Babbo Natale.
- Un albo illustrato tenero e pieno di atmosfera, che accompagna i lettori nell’attesa del Natale con una parola per ogni lettera dell’alfabeto, spiegata in rima e impreziosita da illustrazioni calde e incantate. Dalla A alla Z, ogni pagina è un invito alla meraviglia, alla gratitudine e alla scoperta dei piccoli grandi gesti che rendono speciale questo periodo dell’anno. Perfetto da leggere insieme ogni giorno, come un calendario dell’Avvento fatto di poesia e affetto.
- Un libro di filastrocche che fa dondolare l’infanzia avanti e indietro, tra risate e meraviglia. Le rime di Nicola Cinquetti, leggere e musicali, raccontano bambini e bambine nel loro quotidiano: giochi, sogni, paure, gesti di coraggio e curiosità. Le immagini teatrali e dinamiche di Gek Tessaro amplificano il ritmo delle parole e invitano alla lettura condivisa.
- Un'edizione speciale per vivere l'attesa del Natale con le Smorfys! Questo libro contiene infatti 24 capitoli: puoi leggerne uno al giorno, come un calendario dell'Avvento, fino a Natale! Ciao, io sono Bea e con le mie amiche Smorfys parteciperò al concorso A Song for Christmas: canta una canzone di Natale e vinci un viaggio a New York! Ci pensate? Times Square, la Statua della Libertà, Central Park sotto la neve... Non ci resta che dimostrare di cosa siamo capaci e... fare le valigie!
- Alla Fabbrica del Natale tutto sembra andare per il meglio, finché Babbo Natale non comincia a confondere i desideri dei bambini: c’è chi riceve una carriola al posto di una pianola, un furetto invece di un fumetto… un vero disastro! Ma sarà proprio da questo buffo pasticcio che nascerà un finale sorprendente e commovente.