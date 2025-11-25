A Gallipoli torna il Wonder Christmas Land. Date e appuntamenti

Dal 30 novembre 2025 al 6 gennaio 2026 torna in scena l'incanto della produzione dedicata al Natale firmata da POIEOFOLÀ-CostruzioniTeatrali e dai "Ragazzi di Via Malinconico". Sarà allestita nella galleria sul mare ascolta articolo

Dal 2014 a Gallipoli, ai piedi del castello angioino sul mare, ritorna in scena la magia della più grande produzione teatrale del sud Italia legata al Natale. È il Wonder Christmas Land firmato da POIEOFOLÀ-CostruzioniTeatrali con "Ragazzi di Via Malinconico" la cui undicesima edizione si prepara a partire con il primo spettacolo domenica 30 novembre 2025. Il WCL prende vita nella Galleria dei Due Mari, nel centro storico della cittadina ionica, che fino al 6 gennaio 2026 si trasforma nella grande magica dimora degli elfi e di Santa Claus.

Tra nostalgia e sogno Il Wonder Christmas Land 2025-2026 è dedicato alla NOSTALGIA: quella dei sogni, che rischiano di svanire, dove i sentimenti umani vengono a volte soppressi dal bisogno di immortalare ogni istante invece di viverlo profondamente. Gli spettatori saranno introdotti in nuovi percorsi immersivi e interattivi, con effetti speciali di videomapping, proiezioni, ologrammi e domotica che trasformeranno la visione degli autori in puro incanto. La galleria che accoglie la grande parata iniziale dello spettacolo, quest'anno si trasforma in un maestoso salone allestito a festa, in stile assolutamente regale.

Wonder: la magica produzione del Natale La costruzione di Wonder Christmas Land parte ogni anno già nel periodo estivo, grazie ad un Laboratorio di scenografia attraverso cui vengono realizzate le opere, per lo più in cartapesta, pensate ad hoc per la location della Galleria Dei Due Mari. Il team di lavoro è guidato come sempre dagli autori di POIEOFOLÀ-CostruzioniTeatrali Roberto Marius Treglia e Alberto Greco, ideatori del format. Le maestose scenografie sono realizzate puntualmente dal gruppo di artigiani della cartapesta dei "Ragazzi di Via Malinconico", con l'ausilio significativo di artisti locali, decoratori e professionisti dell'allestimento scenico, oltreché di costumisti d'esperienza impegnati per mesi nella realizzazione degli abiti. "Da undici anni il Natale è il tempo delle meraviglie, per noi e per le migliaia di presenze che ormai raggiungono il Salento da ognidove per prendere parte al nostro sogno" dicono Greco e Treglia. "Anche nel Wonder 2025/26, giochiamo ma facendo sul serio, sempre offrendo spunti di riflessioni su temi d'attualità".

I nuovi spettacoli e percorsi L'OFFICINA MACCATRONICA - La slitta di Babbo Natale è in revisione prima del grande volo intorno al mondo in una sola notte! Sarà riparata per tempo? Ecco un nuovo spazio dedicato alla meccanica magica natalizia, dove gli elfi meccanici tentano disperatamente di preparare il mezzo di trasporto più importante dell'anno.

- La slitta di Babbo Natale è in revisione prima del grande volo intorno al mondo in una sola notte! Sarà riparata per tempo? Ecco un nuovo spazio dedicato alla meccanica magica natalizia, dove gli elfi meccanici tentano disperatamente di preparare il mezzo di trasporto più importante dell'anno. IL GIARDINO D'ARGENTO - Si raggiunge attraversando lo Specchio d'Inverno , all'interno della Serra degli Alberi di Natale . Il Giardino d'Argento è un luogo inaccessibile e segreto , dove gli elfi coltivano piante giganti luminescenti che danno frutti magici: la marmellata alle fragole, il frutto delle pozioni magiche e la pianta delle ciambelle.

Specchio d'Inverno Serra degli Alberi di Natale luogo inaccessibile e segreto piante giganti luminescenti che danno frutti magici: la marmellata alle fragole, il frutto delle pozioni magiche e la pianta delle ciambelle. IL TEATRO DELLA CITTÀ DEGLI ELFI - Tutti i visitatori sono attesi nel grande salone del teatro dove assisteranno ad uno spettacolo realizzato dagli elfi artisti che affronta la nostalgia delle emozioni . Protagonisti della storia saranno i Re delle Feste , che passeranno in rassegna la paura, il bullismo, la violenza dietro gli schermi e il cyberbullismo , ma anche la tolleranza, le ambizioni e soprattutto la condivisione.

Tutti i visitatori sono attesi nel grande salone del teatro dove assisteranno ad uno spettacolo realizzato dagli elfi artisti che affronta la nostalgia delle emozioni Re delle Feste cyberbullismo condivisione. L'INCONTRO CON CENERE - Prima di incontrare Babbo Natale (o la Befana), quest'anno ci si imbatte in Cenere , simpatico personaggio che farà affrontare temi come la tolleranza, la collaborazione e l'unicità di ogni individuo . L'occasione sarà data da uno scontro verbale divertente tra l'elfo della fazione Natale e l'elfo della fazione Epifania , che poi si trasformerà in collaborazione per trovare la chiave per entrare nel salone e incontrare Babbo Natale o la Befana.

I percorsi confermati Tra i momenti più attesi e confermati anche quest'anno: il Benvenuto nel Magico Salone Regale di Santa Claus con lo spettacolo che precede l'arrivo di Babbo Natale e della Befana. La Parata della Neve, momento più travolgente del Wonder Christmas Land con l'ingresso di tutti i personaggi tra musica, neve e sorrisi e l'Udienza con Babbo Natale o la Befana, dove bambini e adulti avranno modo di parlare con loro in persona per raccontare esperienze e sogni. Tutti i bambini riceveranno un dolce goloso dono, ma solo se si è davvero buoni.