“Gioco Sospeso”: torna l’iniziativa benefica di Assogiocattoli

Ispirata dal “caffè sospeso napoletano”, torna l’iniziativa benefica di Assogiocattoli che è riuscita a raccogliere e donare oltre 70.000 giocattoli in soli quattro anni. L’obiettivo di “Giocattolo Sospeso” è quello di regalare giocattoli a chi non può permetterseli e rispecchia perfettamente i valori della campagna Gioco per Sempre che vuole diffondere la cultura del gioco e celebrarne l’universalità. La partenza è fissata, come ogni anno per il 20 novembre, in occasione della Giornata Mondiale sui Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, con l’intenzione di raccogliere e donare più giochi possibile in vista del Natale.

I risultati del 2024

Lo scorso anno, “Giocattolo Sospeso” ha registrato un record di adesioni, coinvolgendo tutto il territorio nazionale tra negozi di giocattoli, prima infanzia, super store e iper-store - con 126 enti benefici che hanno dato il loro prezioso contributo, raccogliendo i giocattoli e distribuendoli ai bambini e alle famiglie più bisognose. Insomma, l’Italia intera ha unito le proprie forze in nome di questo obiettivo lodevole, trasformando “Giocattolo Sospeso” in un gesto di solidarietà collettivo, veicolo di un fondamentale messaggio di fratellanza. Ed è così che il percorso intrapreso diversi anni fa dal Comune di Napoli - il naturale antesignano del “Giocattolo Sospeso” - continua a crescere e a diffondersi in tutto lo Stivale, da nord a sud. “Aderire a Giocattolo Sospeso è un gesto semplice, ma potentissimo: significa condividere un po’ della propria felicità con chi ne ha meno. E non solo, rappresenta molto di più: è un segno concreto di comunità, di attenzione e di cura verso chi è più fragile” conferma il Presidente di Assogiocattoli Genesio Rocca.