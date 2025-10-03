Esplora tutte le offerte Sky
Economia

Come cambiano i giocattoli ai tempi dell’Ai

Simone Cosimi

Dal primo Sapientino all’intelligenza artificiale nei robot. Viaggio a Recanati, nel cuore della Clementoni, azienda familiare che ha scelto di innovare il mondo dei giochi e della creatività senza mai delocalizzare. Diventando un caso unico al mondo: oltre 8 giochi su dieci sono prodotti nelle Marche

